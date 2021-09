Brněnské spolky dětí a mládeže si rozdělí téměř 13 milionů korun

Brno, 15. září 2021 - Rada města Brna schválila na příští rok dotační programy na rozvoj mladých studentů zapojených do projektu DofE a také na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Žádosti bude možné podat během října letošního roku. Na neformální vzdělávání pro mladé lidi ve věku 13–24 let, zajišťované školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, které jsou zapojeny do programu The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, poskytne Brno celkem 200 tisíc korun.

„Město Brno zajistí přihlášeným organizacím zaškolení vedoucích projektu. Dotace pak bude poskytována na úhradu jednorázového poplatku za členství v DofE, na nákup materiálního vybavení a také na odměny zapojeným pedagogům,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže město podpoří částkou 12,5 milionu korun. „Podpora je směřována na zajištění činnosti brněnských organizací dětí a mládeže, a to na materiální vybavení, provoz a údržbu kluboven, areálů a základen, a samozřejmě také na zajištění pravidelných volnočasových aktivit, ať už víkendových či prázdninových pobytů, jednorázových akcí, nebo mezinárodních výměn,“ upřesnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

