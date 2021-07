Na dotacích pro kulturu rozdělí Brno téměř 36 milionů

Brno, 7. července 2021 - Brno schválilo dotační programy v oblasti kultury pro rok 2022. Celkem se rozdělí téměř 36 milionů korun. Na rok 2022 nebude možné žádat o dvouleté dotace, které byly vyhlašovány předchozí rok, a jsou tak v běhu. Na tyto dvouleté dotace je z rozdělované částky alokováno přes 7 milionů korun, a tak bude na jednoleté dotace v oblasti kultury na rok 2022 rozdělována částka necelých 29 milionů korun.

„O jednoleté dotace na rok 2022 si budou moci zájemci požádat od poloviny srpna do konce září letošního roku. Jsme rádi, že i přes veškeré komplikace spjaté s covidem se nám podařilo rozdělované finance na dotace v oblasti kultury nekrátit,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.



„Každoročně Odbor kultury MMB pracuje na evaluaci celého dotačního systému a hledá cestu k jeho větší efektivnosti a srozumitelnosti. Snažíme se celý proces co nejvíce zjednodušit, a tak na nadcházející rok došlo k úpravám zejména v nákladech, které žadatel může zahrnout do celkového rozpočtu. Věříme, že tato změna týkající se zejména rozšíření dosavadních možností bude pro žadatele příjemným překvapením. Dále nebudou muset právnické osoby prokazovat svoji existenci, Odbor kultury MMB si tyto skutečnosti v příslušných rejstřících vyhledá sám. Novou povinnou přílohou pro většinu právnických osob na základě zákona ale budou výpisy z evidence skutečných majitelů. Tady radíme situaci nepodcenit a zavčas si zmíněné výpisy zařídit,“ shrnul největší změny radní pro kulturu Marek Fišer.