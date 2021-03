Ve finále soutěže na nové brněnské hlavní nádraží jsou čtyři týmy

Brno, 18. března 2021 – Mezinárodní soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně pokročila do druhé fáze. Z dvanácti týmů vybrala porota čtyři postupující. Jejich úkolem teď bude rozpracovat návrhy do větší podrobnosti. Vyrobit mají i fyzický model nádraží včetně jeho okolí, který doplní chystaný model nové čtvrti Trnitá.

Rozhodnutí poroty schválili ve středu 17. března oba zadavatelé soutěže, Rada města Brna a Správa železnic. Jména čtyř postupujících účastníků budou odtajněna v létě, kdy porota vybere vítěze.

„Na nové nádraží v Brně se v minulosti pořádala celá řada soutěží. Pevně věříme, že tato soutěž bude poslední a povede ke stavbě nádraží. Do soutěže se zapojily přední světové a české architektonické kanceláře s velkými zkušenostmi, takže konkurence byla opravdu velká. Přesto se porota úspěšně shodla na čtyřech návrzích, které postoupily do druhé fáze soutěže,“ popsal ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

„Jsem rád, že na soutěži město Brno spolupracuje s klíčovým partnerem, kterým je Správa železnic. Nejde přitom jen o návrh vlastního nádraží, ale také řešení okolních veřejných prostranství a zasazení celé stavby do vznikající nové čtvrti Trnitá. Počítáme s tím, že vítěz soutěže se bude podílet na přípravě projektové dokumentace jak pro Správu železnic, tak pro město Brno,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Do prvního kola mezinárodní soutěže na nové hlavní nádraží se zapojilo celkem dvanáct týmů. Tři byli vyzváni přímo, dalších devět vybrala odborná porota ze 46 zaslaných přihlášek a portfolií architektů. Byly mezi nimi například autoři nádraží ve Vídni, Berlíně, Rotterdamu, Haagu, Boloni, Londýně nebo Birminghamu ale také tvůrci slavného parku High Line a centra umění The Shed v New Yorku.

„Úkolem soutěžících bylo navrhnout nádražní budovu včetně zastřešení a podoby nástupišť, rozmístění vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly, ale i kompletní řešení přiléhajících veřejných prostranství včetně budov pro administrativu, bydlení a veřejnou vybavenost. Součástí je i řešení autobusového nádraží, terminálu městské hromadné dopravy nebo propojení pro pěší,“ upřesnil radní města Brna Filip Chvátal.

Odborná porota se sešla začátkem března v prostorách areálu brněnské Vlněny s výhledem na oblast budoucího nádraží. Větší část porotců byla přímo na místě, část připojená online z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19. Nechyběli tak ani zahraniční členové, z Londýna, architekta Eva Jiřičná a architekt Igor Marko, nebo urbanista Peter Gero z Hamburku. Porotci posuzovali návrhy dvanácti týmů, celkem dvaasedmdesát panelů. Hodnocení bylo anonymní, až do konce soutěže budou návrhy označeny pouze čísly.

Foto: archiv KAM

