ZŠ Hamry v Maloměřicích projde rekonstrukcí za 60 milionů

Brno, 6. října 2020 – Do dvou let by měly projít velkou rekonstrukcí za téměř 60 milionů korun obě školní budovy Základní školy Hamry 12 v Maloměřicích. Projekt schválili brněnští radní a doporučili zastupitelstvu je schválit a souhlasit s přípravou žádostí o dotaci.

„V obou budovách, tedy na Hamrech 12 a na Obřanské 7, plánujeme zateplení obvodového pláště a střechy a výměnu oken. Ve starším objektu Hamry, jehož část je z roku 1924, proběhne navíc zavedení vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla a kompletní rekonstrukce otopné soustavy a kanalizace,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

„Cílem projektu je zajistit úsporu energie a zvýšit komfort budovy pro konečné uživatele. Z hlediska ochrany životního prostředí se sníží produkce znečišťujících látek,“ uvedl radní pro oblast školství Jaroslav Suchý a dodal: „Administrace žádostí včetně schválení může trvat půl roku, osmnáct měsíců pak připadne na samotnou realizaci. Předpokládáme, že výuka v obou budovách by měla být narušena minimálně.“