Školka na Kamenné prošla rekonstrukcí a nově pojme 66 dětí

Brno, 2. září 2020 - Po kompletní rekonstrukci se vrátily děti do Mateřské školy Kamenná 21. Školní budova měla narušenou statiku, byla vlhká, měla nevyhovující dispozice, malé a tmavé třídy s orientací do ulice a nedostatečné zázemí.

Během rekonstrukce zůstaly zachovány pouze obvodové zdi budovy a již dříve rekonstruovaná střecha. Přístavbou do zahrady vznikla nová třída s pochozí střechou, která slouží jako velká terasa pro děti, a kompletní změnou dispozic se nově všechny třídy mateřské školy otevírají do slunné části vnitrobloku se zahradou. Kapacita školky byla navýšena z původních 36 dětí na 66 dětí.

„Investice do školky na Kamenné je jednou z největších investic do školských zařízení Brna-střed za posledních 10 let. Stáli jsme před rozhodnutím, zda školku zrušit nebo se pustit do nejisté rekonstrukce velmi starého domu s narušenou statikou. Investovali jsme 35 milionů korun a dnes můžu říct, že jsme se rozhodli správně, a to i vzhledem k její dlouholeté tradici, vždyť mateřská škola je v této budově prokazatelně provozována od roku 1950,“ uvedla Michaela Dumbrovská, 2. místostarostka městské části Brno-střed.

Rekonstrukce budovy, která trvala dva roky, s sebou nesla také kompletní výměnu vybavení tříd nábytkem, doplnění hraček a výukových prvků pro děti a také nové koupelny a toalety. Novotou září i školková kuchyně a zázemí pro personál.

Mateřská škola rekonstrukcí získala krásnou dřevěnou terasu, která bude sloužit dětem jako další herní prostor na čerstvém vzduchu, děti si můžou hrát v rámci jedné třídy venku i uvnitř díky velkým francouzským oknům. Na terasu i dvůr navazuje velká zahrada. „Věřím, že děti budou v nové slunné školce moc spokojené, paní učitelky také, a že naši snahu ocení i rodiče. Přeji všem klidný a pohodový školní rok“, doplnila Dumbrovská.

Městská část Brno-střed v roce 2020 do školských zařízení zatím investovala dalších zhruba 15 milionů korun. Další velkou investicí, kterou městská část připravuje, je přístavba základní školy Antonínská za zhruba 60 milionů korun. Ve dvorním traktu školy vyroste další školní objekt, ve kterém vznikne minimálně šest nových tříd a tělocvična. Pochozí střecha bude sloužit jako školní hřiště, část z ní bude určená také k trávení volného času a odpočinku.

Foto: archív MČ Brno-střed