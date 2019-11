Riviéra vyhrála mezinárodní architektonickou cenu

Brno, 10. listopadu 2019 – Koupaliště Riviéra v Brně získalo architektonickou cenu v nejvyšší kategorii GOLD 2019, kterou vyhlašuje Mezinárodní asociace sportovních a volnočasových zařízení (IAKS) společně s Mezinárodním olympijským výborem (IOC). Do mezinárodní soutěže byla stavba nerezových bazénů na Koupališti Riviéra přihlášena v březnu 2019 a cenu si zástupci společnosti STAREZ–SPORT, a. s., převzali dne 5. listopadu 2019.

„Koupaliště Riviéra je unikátní projekt, který vytvořil umělou říční krajinu podél řeky Svratky, aniž by byla s řekou jakkoliv spojena. Navozuje dojem zajímavého prostředí venkovního koupaliště, které v krajině působí přirozeně, jako by tam bylo od nepaměti. Tento prostor umožňuje velké množství sportovních a volnočasových aktivit pro celou rodinu,“ komentuje první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Koupaliště Riviéra prošlo výraznou obměnou v letech 2017 a 2018. „K rozsáhlé rekonstrukci jsme museli přistoupit z důvodu masivního úniku vody z původních bazénů. Denně se kvůli tomu ztratilo až dvě stě kubíků vody a její doplňování stálo statisíce korun. Původní betonovou dlažbu proto nahradily vany z nerezu, kterého bylo použito až sedm tisíc metrů čtverečních,“ popsal generální ředitel městské společnosti STAREZ–SPORT Martin Mikš.

Bazény jsou nyní z nerezové oceli, jejich okolí je vybetonováno, přes bazény vedou dva mosty ze dřeva. Projekt nových bazénů na Riviéře tvořila společnost CENTROPROJEKT GROUP, a. s., dle návrhu A77 architektonického ateliéru Brno. Koupaliště prošlo výraznou obměnou, přibyl tu osmimetrový tobogán, patnáct metrů dlouhá skluzavka, lavice a lehátka s provzdušněním nebo lanový most s plujícími lekníny, pro děti vodní děla, chrliče, hřiby, kbelíkový strom či fontánky. Rekonstrukce vyšla na bezmála 220 milionů korun.

„Nová Riviéra patří k největším investicím do sportovní infrastruktury posledních let a jsem ráda, že se dočkala ocenění i ve světovém měřítku. Je to pro nás povzbuzení v dalším plánování sportovních areálů v Brně, aktuálně hlavně multifunkční haly na výstavišti,“ uzavřela primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Program IOC IAKS Exemplary Awards sdružuje nejinovativnější, nejkreativnější a nejvíce funkční zařízení z celého světa. V letošním roce byly vybrány vítězné projekty ze 14 zemí po celém světě. Porota předala ocenění IOC IAKS 2019 sedmi zařízením ve zlaté kategorii, šesti zařízením ve stříbrné kategorii a sedmi v bronzové.

Letos soutěžilo 98 projektů ze všech kontinentů, účastnily se například Malajsie, Mexiko, Namibie, Tchaj-wan, Katar, Austrálie a Spojené státy americké. Letošní vítězové reprezentují řadu významných mezinárodních sportovních akcí např. v Austrálii a USA, ale i lokálně dostupnou tobogánovou strukturu s rozhlednou v Kanadě.