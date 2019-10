Brněnská městská koupaliště v létě navštívilo přes 170 tisíc lidí

Brno, 7. října 2019 – Další vydařenou sezonu hlásí brněnská koupaliště Riviéra a Zábrdovice, která v letních měsících přilákala dohromady přes 170 tisíc návštěvníků. Vytrvalý zájem si obě sportoviště spravovaná společností STAREZ – SPORT udržují i díky zavádění novinek a pořádání speciálních akcí.

Letní koupaliště Riviéra potvrzuje pozici brněnské jedničky ve svém oboru – jeho branami ve druhé sezoně po rozsáhlé rekonstrukci prošlo 141 244 hostů. Mimořádně úspěšným měsícem byl červen, kdy na Riviéru zamířilo přes 45 tisíc rekreantů, o prázdninách naopak návštěvnost oproti rekordnímu loňsku o něco poklesla.

„Hlavním faktorem bylo bezesporu počasí, jehož výkyvy počet návštěvníků koupaliště velmi ovlivňují. V minulém roce navíc byla Riviéra otevřená po velké rekonstrukci a mnoho lidí zajímalo, jak nově vypadá. Dalším faktorem byla přehrada, na které byl v loňském roce zákaz koupání,“ vysvětluje vedoucí střediska Petr Mihola. „Ovšem i přes výkyvy počasí se letošní sezona velmi povedla,“ zdůrazňuje Mihola.

K většímu pohodlí návštěvníků přispělo navýšení počtu pokladen, jejich jednodušší provoz i příležitost koupit si vstupenku přes internet a vyhnout se tak frontám. „Příchozí rovněž ocenili provoz automatické pokladny a využití čipových hodinek, které jim umožnily rychlý průchod pokladnou, i možnost využití šatních skříněk na cennosti v areálu koupaliště,“ připomíná Mihola. Riviéra také letos zavedla popelnice na tříděný odpad a zaměřila se na rozšíření nabídky a zvýšení počtu občerstvovacích stánků. „Naším cílem je zmenšit tvořící se fronty u občerstvení a uspokojit větší počet návštěvníků,“ přibližuje Mihola.

Letní sezona na Riviéře v číslech

O komfort návštěvníků na Riviéře každý den pečovalo 12 plavčíků, 9 pokladních, 5 členů ochranky, 3 lázeňské pracovnice, 3 strojníci, vedoucí střediska se svým zástupcem a další sestava pracovníků prodávajících například občerstvení. Koupaliště během letní sezony hostilo 11 speciálních akcí, mezi nimi i několikadenní Sportovní park a Rozloučení s prázdninami. Na druhou jmenovanou akci v neděli 1. září dorazilo rekordních 8 870 návštěvníků. Zajímavostí je, že za letní sezonu se spotřebovalo 28 kilometrů toaletního papíru a bylo odvezeno 28 tun komunálního odpadu. Kromě toho se rovněž dvakrát týdně vyprazdňovaly popelnice na tříděný odpad. Plavčíci vytahovali z vody 6 tonoucích, celkem potřebovalo ošetření 150 lidí. Policie řešila pouze drobné krádeže.Hosté si také zapomněli celkem 7,5 kilogramu osobních věcí – nejčastěji plavky a ručníky.

Velkou péči vyžadovaly i jednotlivé bazény, na jejichž čištění se spotřebovalo 8 740 kilogramů chloru, 1 900 litrů kyseliny sírové, 18 000 kilogramů chemie pro stabilizaci pH a 1 780 litrů dalších chemikálií. Každý den se také prováděla očista automatickým i manuálním vysavačem. Napouštění bazénů na Riviéře zabere 7 až 20 dní, vypouštění je hotové za den. Voda se vyměňovala každý den, při příchodu tisíce lidí bylo potřeba nahradit 50 tisíc litrů. Všechny bazény Riviéry pojmou dohromady 6 158 metrů krychlových vody.

Zábrdovické koupaliště navštívilo 500 nudistů

Oblibě se nadále těší i Letní koupaliště Zábrdovice, na které letos zamířilo 30 195 lidí. Také zde zažili rekordní červen s více než 12 tisíci návštěvami, během prázdninových měsíců počet příchozích o něco klesl. Na vině přitom nebylo jen nepřející počasí. „Především se také projevila špatná dopravní dostupnost z důvodu různých oprav a uzavírek v úzkém i širším okolí koupaliště,“sděluje vedoucí střediska Jan Solčány. „Vzhledem k tomu, že letošní návštěvnost přesáhla alespoň 30 tisíc, jsme se sezonou spokojeni průměrně,“ dodává Solčány.

Nudistická zóna v Zábrdovicích přilákala 554 návštěvníků bez plavek. Plavčíci museli přímo ve vodě zasahovat v 17 případech, pokaždé v umělém vlnobití. To bylo v provozu celkem 7 440 minut a vytvářelo i metr vysoké vlny. Během léta bylo ošetřeno 22 zranění, záchranka přijela jednou. Spotřebovalo se 25 litrů mýdla a 35 kilometrů toaletního papíru, odvezlo 20 tun odpadu a lidé si zapomněli 5 kilogramů svých předmětů.

Voda se dopouštěla podle počtu hostů, minimálně však jednou za dva dny. K likvidaci řas a dezinfekci bylo využito 1 650 kilogramů chloru, 1 080 litrů kyseliny sírové a 1 440 litrů hydroxidu sodného. Minimálně jednou týdně bazény očistil vysavač. Napuštění a vypuštění bazénů, které pojmou 2 800 metrů krychlových vody, trvá asi tři dny. V areálu se prostřídalo 26 plavčíků, 7 pokladních, 12 členů ochranky, 9 strojníků, 4 lázeňské pracovnice a řada dalších, na první pohled neviditelných zaměstnanců.

Brněnské kryté bazény procházejí vylepšením

Zatímco otevřená koupaliště s odchodem léta zavřela své brány, kryté bazény chystají už na podzim nové služby. Rekonstrukcí momentálně prochází Bazén Ponávka, jenž se otevře během letošního listopadu společně s novou wellness zónou v Bazénu za Lužánkami.

„Bez ohledu na počasí a roční dobu poskytujeme lidem v Brně co nejširší možnost sportovního vyžití i odpočinku. Léto ukázalo, že se na našich koupalištích návštěvníci cítí dobře a rádi se vracejí. Nyní přebírají štafetu kryté bazény. I v nich neustále pracujeme na vylepšeních, aby odsud návštěvníci odcházeli s co nejlepším pocitem a lákalo je to zase zpátky,“ uzavírá generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT Martin Mikš.