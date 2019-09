Divadlo Bolka Polívky zrekonstruovalo hlediště i jeviště

Brno, 12. září 2019 – Po prázdninách se inscenace Divadla Bolka Polívky vracejí z letních scén v Mikulově, Brně a Slavkově zpět do budovy na Jakubském náměstí, kde DBP sídlí v pronájmu již od roku 1993. V jeho 27. sezóně na diváky čeká po dvouměsíční rekonstrukci novější a komfortnější prostředí. Stavební úpravy se tentokrát týkaly hlediště i jeviště. Opravy ve výši 3 milionů byly financovány z rozpočtu Statutárního města Brna.

Dříve nepříliš vzhledná sedadla v hledišti mají nyní nové čalounění i polstrování a jsou nově nalakovaná. Kompletně bylo vyměněno i linoleum pod nimi. Zcela nová borovicová podlaha byla položena i na jevišti, kde nahradila dřívější smrkovou.

„Těší nás, že plánované opravy Divadla Bolka Polívky se podařilo dokončit do zahájení sezony 2019/ 2020. Diváci i účinkující se tak kromě kulturního zážitku mohou nyní těsit i na to, že chvíle strávené v našem divadle budou ještě příjemnější. Dík za to patří nejen vedení města, ale všem zúčastněným stranám, které dokázaly navíc postupovat velmi efektivně, zaměstnanci magistrátu počínaje po pracovníky vybrané dodavatelské firmy, která opravy realizovala, konče. Moc si toho vážíme“ říká ředitel Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský.

Budova divadla je majetkem města. Její postupnou rekonstrukcí odstartovala před třemi lety oprava střechy, která byla v havarijním stavu. Na ni postupně navázaly další práce. Předloni byly vyměněny elektrorozvody a v divadle bylo nainstalováno mimo jiné 240 svítidel a na tři stovky koncových prvků, jako jsou zásuvky nebo spínače. Vloni byla o prázdninách opravena kamenná podlaha ve foyer, byly osazeny repase dveří do sálu a dokončena první fáze modernizace klimatizace a vzduchotechniky.

Díky sponzorům získalo divadlo také novou zvukovou aparaturu a část výbavy světelného parku. V budoucnu divadlo čeká dokončení druhé fáze oprav klimatizace, výstavba toalet pro handicapované a další dílčí úpravy.

Divadlo Bolka Polívky započalo svou 27. sezónu v pondělí 9. září uvedením inscenace Klíště, která měla premiéru v květnu 2019. Autorská hra Bolka Polívky, v níž principál divadla účinkuje společně s Milanem Lasicou, vypráví o setkání dvou dávných přátel – postarších herců v klubu jednoho divadla. Otázkou, jež se celým jejich příběhem prolíná, je, zda tito dva pánové žijí podzim života, nebo jaro smrti.

Foto: Jiří Sláma