MHD bude v roce 2018 jezdit častěji a s většími vozy

Brno, 27. září 2017 - Řada pozitivních novinek čeká na cestující městskou hromadnou dopravou. Dočkají se třeba zvýšení kapacity některých tramvajových linek, posílení trolejbusové dopravy či otevření zcela nové minibusové linky. Navrhované úpravy by měly vejít v platnost 10. prosince letošního roku.

„Dopravní plán pro rok 2018 zohledňuje mimo jiné připomínky městských částí, které byly z hlediska dopravního, provozního a technologického realizovatelné,“ uvedl náměstek primátora Matěj Hollan.

V rámci tramvajové dopravy se počítá s navýšením kapacity linky 1 v pracovních dnech a linky 9 v nepracovních dnech nebo s prodloužením spojů linky 3 z Vozovny Komín na Rakoveckou v ranních a večerních hodinách. Posílení čeká také trolejbusové spoje číslo 31 nebo expresní autobus E56, který propojuje bohunickou nemocnici, vlakové nádraží v Králově Poli a Technologický park.

Dále se připravuje otevření zcela nové minibusové linky na trase Bystrc – Žebětín – Troubsko – Univerzitní kampus. Ta by měla vyplnit dosud chybějící přepravní relaci v jihozápadní části Brna a umožnit cestujícím v Troubsku a na Veselce pohodlněji přestupovat na regionální autobusy ve směru Velká Bíteš a Rosice.

Změny se dotknou také noční dopravy. U všech nočních linek je plánováno zrušení nácestných konečných zastávek. Nově tedy nebudou mít žádné noční autobusy zkrácenou trasu, ale ve všech časech pojedou až na konečnou. Zamýšlena jsou i nová noční spojení z Brna do regionu. Návrh zahrnuje vedení nočních autobusů do bývalých okresních měst, kam není zavedena noční doprava vlakem, tedy do Znojma a Vyškova. Autobusy by odjížděly z Hlavního nádraží cca v 00.30.

