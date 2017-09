Legendární Bláhovka slaví 20 let

Brno, 14. září 2017 - Ikonickou Bláhovku zná v Brně snad každý. Hostinec U Bláhovky je notorický známý nejen díky kvalitě tankového piva Pilsner Urquell, ale také díky své osobité atmosféře. Pivnice v prvorepublikovém stylu nabízí vše, co by klasická česká hospoda měla mít – špičkové pivo, zkušené výčepní a typickou českou kuchyni.

Brněnská pivnice byla otevřena v roce 1997. Své jedinečné postavení získala hlavně díky péči o kvalitu čepovaného piva. Majiteli Bláhovky, panu Kopečkovi, se tak podařilo vybudovat hospodu, kde se hostům na stůl vždy dostane pivo ve špičkové kvalitě. Nikoho tak nepřekvapí, že Bláhovka je první certifikovanou provozovnou Plzeňského Prazdroje a držitelem červené pamětní pečeti, kterou byla za dlouholetou péči o kvalitu piva i prostředí oceněna v roce 2009.

Oslava 20 let existence této legendární pivnice proběhne ve čtvrtek 14. září a vítáni jsou všichni milovníci piva. Na oslavě nebude chybět ani Václav Berka, starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje. „Kvalita piva je nejvyšší v ten moment, kdy opouští brány našeho pivovaru. Špatným zacházením během přepravy, nesprávným skladováním či čepováním může na kvalitě ztrácet, proto je třeba o něj náležitě pečovat. A právě tady U Bláhovky se o naše pivo starají s láskou už celých dvacet let, a dělají tak radost nejen nám sládkům, ale hlavně milovníkům skvěle načepovaného plzeňského,“ říká Václav Berka, který bude oslavu zahajovat.



Nemalou zásluhu na popularitě Bláhovky mají právě výčepní, kteří ovlivňují kvalitu piva od správného skladování přes teplotu, čistotu sklenic až po samotné čepování a servírování hostům. V současné době pivo na Bláhovce čepuje Josef Jeglík, finalista soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, ve které soutěží nejlepší výčepní plzeňského piva z celé země.

Bláhovku najdete na rohu Gorkého a Stojanovy ulice v Brně. Že jste dorazili na správné místo, poznáte už z dálky. Na chodníku před hospodou totiž často postává spousta lidí - nejen štamgasti, ale i manažeři v oblecích, tuzemské celebrity i sportovci. Mimochodem, ligový titul sem přišli slavit i hráči HC Kometa Brno. Hospoda bývá neustále plná, to vás však nesmí odradit, naopak je to důkazem, že návštěva opravdu stojí za to.