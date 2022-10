Každý rodič dítěte se zdravotními problémy má právo na včasnou odbornou pomoc

Brno, 31. října 2022 – V nevlídných podzimních dnech se mnoho dětí potýká s nepříjemnými virózami. Každý z rodičů to někdy zažil a vybaví si, jak nemoc dítěte naruší režim celé rodiny a jaký je to pro rodiče zápřah. Mnohem větší zátěží si však procházejí rodiče, kteří si od lékařů vyslechnou závažnou diagnózu, často během prvních měsíců po narození miminka. V takové situaci jim mohou velmi pomoci poradkyně rané péče, na jejichž návštěvy mají nárok všechny rodiny s dětmi do 7 let.

Jsou to pracovnice terénní sociální služby, které dojíždí za rodinou domů a pomáhají jí vše zvládnout. Umí citlivě vyslechnout obavy rodičů a povzbudit je, zároveň přivážejí různé speciální pomůcky a učí rodiče, jak mohou s dětmi doma pracovat a rozvíjet je. Pomohou zorientovat se v systému sociálních služeb a zdravotnictví, u větších dětí pak poradí třeba s výběrem školky.

„Nejvíce si cením toho, že jsem díky kontaktu s naší poradkyní byla až v osobním vztahu s někým, kdo ví a kdo mi rozumí. Chápejte - my jako rodiče na začátku nevěděli o diagnóze Honzíka nic. Ona mi vše k jeho diagnóze vysvětlila, uklidnila mě, řekla, co můžeme pro něj dělat a jak to máme dělat. Tím, že jsem rozuměla jeho vadě, jsem se opravdu mohla zklidnit a zaměřit se na to, co prakticky cvičit. Na oční ambulanci, kam jsme chodili na kontroly, na nás čas neměli. Vy jste ho měli vždy. A naše poradkyně se svým osobním přístupem pro nás byla nedocenitelná, protože jsme opravdu jako rodiče byli velmi vystrašení. Ona nás uměla vyslechnout a podpořit.“

V termínu od 7. do 13.listopadu probíhá celostátní osvětová kampaň Týden rané péče, na webutyden.ranapece.cz najdete přehled zapojených organizací a aktivit. Cílem je znovu upozornit na to, že každý rodič pečující o dítě s postižením nebo třeba i jen s rizikem zdravotních komplikací má na bezplatnou odbornou pomoc ze zákona nárok – a má právo dozvědět se o ní co nejdříve. Organizátorem Týdne je Společnost pro ranou péči, která v Česku působí více než 30 let a pomohla k lepšímu startu do života už tisícům dětí. Pokud máte pochybnosti o zdravém vývoji svého dítěte, navštivte web ranapece.cz nebo se zastavte na stánku Společnosti pro ranou péči na Dni nevidomých v obchodní galerii Vaňkovka v Brně ve čtvrtek 10. 11. od 13 do 18 hod. Na své starosti nemusí žádný rodič zůstávat sám!