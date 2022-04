Brněnské dny prevence se zaměří na civilizační choroby

Brno, 1. dubna 2022 - Brněnské dny prevence je nová celoměstská kampaň pro širokou veřejnost, která se zaměřuje na civilizační choroby včetně cerebrovaskulárních, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Kampaň začala v pátek 1. dubna 2022 na náměstí Svobody, program potrvá do konce tohoto měsíce.

„Díky prevenci můžeme předejít budoucím zdravotním komplikacím. Pomocí kampaně Brněnské dny prevence chceme poukázat na to, jak je důležité pečovat o své vlastní fyzické a duševní zdraví. V letošním ročníku se zaměříme především na civilizační choroby, a to například na onkologická a kardiovaskulární onemocnění. V průběhu dubna jsme ve spolupráci s našimi partnery připravili sérii přednášek, workshopů a aktivit, na kterých bude prezentováno určité téma, samozřejmě s důrazem na prevenci. Za zmínku stojí prohlídka Gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu, která proběhne v pondělí 4. dubna od 16 hodin. V úterý 26. dubna se uskuteční přednáška o prevenci a včasné diagnostice nejčastějších onkologických onemocnění. Věřím, že si každý v programu najde to, co ho zajímá,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Kampaň připravil magistrátní Odbor zdraví ve spolupráci s odbornými institucemi, jako jsou Masarykův onkologický ústav, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Ústav psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a další.

Slavnostní zahájení kampaně se uskuteční v pátek 1. dubna v čase od 15 do 18 hodin na náměstí Svobody. Na místě budou stánky spolupracujících institucí, ve kterých budou odborníci poskytovat informace o prevenci a včasné diagnostice civilizačních onemocnění. Zároveň předají návštěvníkům přehled svých aktivit, a to i v rámci kampaně. Zájemci si zde budou moci změřit krevní tlak, proběhne zde nácvik první pomoci, záchranáři uspořádají prohlídku sanitního vozu. V programu je i hudební vystoupení Pavla Helana a zábavný program pro malé i velké (např. nafukovací skákací hrad, vystoupení kouzelníka, lezecká stěna).

Z dalších významných akcí lze zmínit:

• Interaktivní workshop o mozkové mrtvici a srdečním infarktu s nácvikem první pomoci ve středu 6. dubna od 10:00 (Malinovské nám. 3, míst. č. 111)

• Den zdraví na Fakultě sportovních studií MU v neděli 10. dubna

• Workshop o základní neodkladné resuscitaci a první pomoci ve čtvrtek 14. dubna od 14:00 (NCO NZO na Vinařské 6, Brno)

• Přednáška o transplantaci ledvin a jater jako poslední možnost léčby jejich selhání a možnosti prevence ve středu 20. dubna od 16:00 (Malinovské nám. 3, míst. č. 111)

• Seminář o základních pilířích duševního zdraví ve čtvrtek 21. dubna od 18:00 (ÚPP LF MU na Kamenici 126/3, míst. 509)

V rámci kampaně jsou akce pro účastníky zdarma. Na některé je potřeba si předem rezervovat místo.

Zdroj: TIS MMB