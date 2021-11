Dobročinný bazar Be Charity nabídne luxusní značky i kalendář manželů Saudkových

Brno, 24. listopadu 2021 – V brněnské Galerii Vaňkovka se od 26. do 28. listopadu uskuteční každoroční dobročinný bazar Be Charity. Oblečení do něj tradičně věnovaly osobnosti a značky nejen ze světa módy, mezi jinými například Beata Rajská, Laura Jonas či Kateřina Geislerová. Výtěžek z prodeje poputuje na konto Nadačního fondu Be Charity spisovatelky a organizátorky bazaru Barbary Nesvadbové.

V nejnavštěvovanějším brněnském nákupním centru se od pátku 26. listopadu bude konat šestý ročník módního bazaru osobností Be Charity. Návštěvníkům nabídne nejen možnost obohatit svůj šatník o módní poklady známých českých osobností a návrhářů, ale především jim umožní podpořit svým nákupem léčbu hendikepovaných klientů Nadačního fondu Be Charity Barbary Nesvadbové. Oproti předchozím letům se bude prodej luxusních módních kousků nově konat v nákupní jednotce ve druhém podlaží.

Přímo na bazaru bude v prodeji také charitativní kalendář pro rok 2022 z dílny Jana a Pavlíny Saudkových. „Kalendář je symbolem toho, že se v rámci projektu propojili lidé se snahou pomáhat dětem, které se nenarodily pod šťastnou hvězdou. A propojili se nejen ti, kteří k sobě mají i v soukromých životech blízko, ale také ti, kteří by se třeba nikdy nepotkali. Proto se kalendář jmenuje Fúze 2022,“ uvádí organizátorka bazaru Barbara Nesvadbová.

Jde o soubor originálních fotografií Jana Saudka a jeho manželky Pavlíny, jimž se před objektiv postavily významné osobnosti ze světa společenského a z oblasti medicíny. Cena činí 690 korun. V místě prodeje se 27. listopadu od 14 hodin uskuteční autogramiáda jak zmíněných kalendářů, tak i knih Barbary Nesvadbové.

Brněnský bazar za dobu svého konání získal celkem 753 791 korun. Částka byla v plné výši věnována na rehabilitace a rehabilitační pomůcky vybraným dětem pod patronátem Nadačního fondu Be Charity. V průběhu prodejů budou dodržována platná vládní nařízení a zvýšené hygienické podmínky.