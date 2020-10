Brno se připojuje k pomoci ženám při nečekaném těhotenství

Brno, 19. října 2020 - Město Brno znovu podpořilo obecně prospěšný projekt „Nesoudíme. Pomáháme“. Projekt nabízí pomoc ženám, které se dostaly v souvislosti s nečekaným těhotenstvím do složité životní situace a které se cítí například okolnostmi nebo rodinou nuceny k potratu. Nyní v souvislosti s pandemií covid-19 nabízí těmto ženám i finanční pomoc až do výše 50 tisíc Kč. Do projektu se aktivně zapojily i Fakultní nemocnice Brno a brněnská Nemocnice Milosrdných bratří.

Brno podpořilo projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ již v roce 2018 osobní záštitou primátora a – stejně jako letos – náměstka Petra Hladíka. Podle současné primátorky Markéty Vaňkové je tématu nucení žen k potratu věnována malá pozornost a opětovné udělení záštity pomáhá tuto bariéru prolomit. „To nejmenší, co pro tyto ženy v nouzi můžeme udělat, je na téma upozornit a informovat, kde najdou odbornou pomoc. V tom vidím hlavní smysl záštity,“ říká Markéta Vaňková.

V rámci projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ funguje Linka pomoci, na které ženy získají bezplatné a odborné informace o možnostech řešení své obtížné situace, včetně kontaktů na odborníky z různých oblastí, na které se mohou obrátit. Jsou to zejména gynekologové, genetici, sociální pracovníci, psychologové, rodinní a výchovní poradci, právníci, krizoví pracovníci azylových domů či duchovní. Nyní v souvislosti s pandemií covid-19 nabízí i finanční pomoc při selhání státní pomoci až do výše 50 tisíc Kč.

„Projekt 'Nesoudíme. Pomáháme' vhodně doplňuje široké spektrum pomoci, které v rámci rodinné politiky a prevence násilí město nabízí. Na projektu 'Nesoudíme. Pomáháme' si cením především toho, že Linka pomoci poskytuje ženám nuceným k potratu bezplatně krizové intervence, které často zachraňují nejen vztahy, ale i životy,“ říká Petr Hladík.

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., zapojení FN Brno do projektu vítá: „Na naší klinice rodíme nejvíce dětí ze všech porodnic v republice, zachraňujeme životy dětí a matek při těžkých porodech a pomáháme přežít předčasně narozeným dětem. Proto mi dává smysl zabojovat o život každého počatého dítěte. A nasměrovat ženy zvažující interrupci na Linku pomoci je minimum, co pro tyto ženy můžeme na klinice udělat,“ říká docent Weinberger.

S projektem „Nesoudíme. Pomáháme“ spolupracuje i brněnská Nemocnice Milosrdných bratří. Primář jejího Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Ivan Huvar, CSc., k tomu říká: „Projekt je iniciativa, kterou považujeme za velmi užitečnou a která plně souzní s našimi ideály ochrany lidského života. Každý zachráněný lidský život je důležitý!“

“Spolupráce s městy a nemocnicemi si velmi vážíme, protože pomoci můžeme jen těm ženám, které se o naší Lince pomoci dozvědí a najdou odvahu zavolat a svěřit se,“ vysvětluje vedoucí projektu Jaroslava Trajerová. Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ vznikl právě na základě dlouholetých zkušeností poradny Linky pomoci. Z celkového počtu více než 400 žen, které se ročně na Linku pomoci (800 108 000, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) obrátí, se 80 procent cítí být pod tlakem, aby podstoupily potrat. „Druhou skupinou žen, které se na nás obracejí, jsou ženy, které trpí postabortivním syndromem, tedy psychickými problémy po potratu. Ty nastávají jak okamžitě po potratu, tak i po letech od podstoupení tohoto zákroku,“ dodává Jaroslava Trajerová.

Projekt podpořilo již několik desítek měst a obcí z celé České republiky a řada nemocnic. Vyjádřily mu svou podporu i známé osobnosti jako zpěvačka Petra Černocká, herečka Veronika Žilková, novinářka Daniela Drtinová či zakladatel babyboxů Rudolf Hess.