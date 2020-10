Centrum Platan v bývalé Káznici pomůže lidem s psychickými problémy

Brno, 7. října 2020 - Duševními problémy trpí řada lidí. Často však z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí vyhledat hospitalizaci či formalizovanou zdravotní péči. Pomoci jim nově může sociální Centrum Platan, které v Brně v Bratislavské ulici otevřelo koncem září.

Nové centrum v prostorách bývalé brněnské káznice se zaměří na bezplatnou pomoc lidem ve věku 15–65 let, kteří mají vlastní zkušenost s duševními problémy. „Psychickými potížemi si během svého života projde velké množství lidí, z nichž mnoho zůstává bez dostatečné podpory a bez možnosti uplatnit se v odpovídajícím kontextu, který by odpovídal jejich momentálním potřebám. Současně ve společnosti stále přetrvává rozdělení na ‚zdravou‘ či ‚normální‘ část populace a ty ‚psychicky nemocné‘. A to přesto, že většina populace se nachází někde na spektru mezi těmito dvěma póly,“ upozorňuje poradkyně a case managerka centra Platan Lucie Kučerová.

Za celým projektem stojí organizace Tripitaka, která se zaměřuje na projekty propojující umění, sociální práce a vzdělávání. V centru Platan chce vybudovat prostředí, ve kterém se budou moci potkávat lidé s různými potížemi a příběhy, aniž by na ně bylo nahlíženo prostřednictvím předem definovaných kategorií.

„Snažíme se o smysluplné propojení terapeutické, sociální, kulturní a komunitní práce. Nabízíme aktivizující a současně bezpečné přijímající prostředí s individuálním přístupem a s důvěrou v to, že z duševních potíží je možné se zotavit,“ uvádí Kučerová a dodává: „Chtěli bychom nabídnout pomoc i těm, kteří se doposud návštěvě odborných služeb v oblasti péče o psychické zdraví z nějakého důvodu vyhýbali.“

Cílem centra Platan je rozvíjet prostředí příznivé pro setkávání různých perspektiv a směrů v oblasti péče o duševní zdraví a podílet se na procesu destigmatizace v této oblasti – tedy komunikovat o tématu i směrem k široké veřejnosti.

Během roku zde mohou zájemci navštěvovat například pravidelné arteterapeutické dílny, které budou probíhat od pondělí do pátku, nebo se zapojit do kavárny Café in the Ghetto poskytující mimo jiné tréninková pracovní místa pro osoby z cílové skupiny. V současné době probíhá také nábor klientů do uzavřené rozvojové terapeutické skupiny, jejíž začátek je plánován na říjen tohoto roku.