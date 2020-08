Cestujete se psem? Nezapomeňte přibalit vodu a zaregistrovat čip

Brno, 10. srpna 2020 – Letošní rok tráví většina Čechů dovolenou v tuzemsku. Výlety do přírody, do hor a k rybníkům jsou ideální možností, jak si prázdniny užít i se svým čtyřnohým mazlíčkem. Cestování se psem má ale několik důležitých pravidel, která je potřeba dodržet, aby už samotná cesta nebyla důvodem ke stresu pro zvíře ani pro majitele.

Klec nebo pásy

Povaluje se váš pes za jízdy na zadních sedadlech, chováte ho na klíně, nebo má dokonce v interiéru vozu volný výběh? Na první pohled se může podobný způsob přepravy jevit jako idylka, v případě dopravní nehody ale může jít i o život. „Pokud pes sedí na sedadle, musí být zajištěn speciálním postrojem a bezpečnostním pásem. Cestovat může také v kufru odděleném mříží od zbytku auta. Dobrou variantou je rovněž přepravní klec či box. V něm pes lépe udržuje stabilitu, než kdyby byl v zavazadlovém prostoru na volno,“ radí Jakub Zajíček ze sociální sítě Animal Breath určené pro domácí mazlíčky.

Mříže nebo klec též chrání psa před poraněním okolními předměty. V případě nehody se samotné zvíře navíc může stát nebezpečné posádce auta, pokud ho náraz vymrští dopředu. Stejná pravidla proto platí například pro převoz kočky – u ní navíc hrozí, že se může řidiči zaplést mezi pedály. Bezpečný převoz zvířete navíc nařizuje zákon, takže v případě silniční kontroly si může řidič za špatně zajištěného mazlíčka vysloužit pokutu.

Dělejte přestávky a psa dobře označte

Každý pes snáší přepravu jinak. Někteří chlupáči se do auta vyloženě těší a při cestě kolem parkoviště jsou schopni vyskočit i do náhodně otevřeného kufru, jiní cestu prospí a další trpí strachem a cestovní nevolností. Zvláště u vystresovaných zvířat, které vzrušením hyperventilují a nadměrně sliní, je potřeba myslet na pravidelné doplňování tekutin. Vzduch z otevřeného okýnka ani okruh ventilace často nemá dosah až do kufru a na psa navíc často peče slunce skrz zadní okno, dávejte proto velký pozor na přehřátí.

Nejen kvůli pití je vhodné prokládat jízdu pauzami na vyvenčení, protažení nebo i krátkou hru. Při zastávkách na neznámých místech ale buďte ostražití. Psa může vystrašit projíždějící kamion nebo zaujmout zajíc v poli. Na neznámém místě je navíc dezorientovaný, a pokud uteče, budete ho hledat jen velmi těžko.

Pro každý případ mějte psa dobře označeného informací na obojku. „Od letošního roku navíc majitelé musejí mít svého psa označeného registračním čipem. Po tomto označení ale nezapomeňte psa zaregistrovat do některé z databází, kde vyplníte také co nejpodrobněji údaje, které usnadní vašeho psa po odchytu identifikovat,“ upozorňuje Jakub Zajíček.

Myslete dopředu

Pokud se psem cestujete poprvé, případně váš chlupáč není zrovna fanoušek cestování, je dobré se na cestu začít připravovat dopředu. První výjezd by neměl být hned několikahodinový – začněte raději velmi krátkými projížďkami k vodě nebo do parku. Tak, aby měl pes cestu spojenou s příjemným zážitkem. „Napoprvé dokonce ani nemusíte psa nikam vozit. Nechte ho jen vyskočit do kufru, který necháte otevřený a nabídněte mu kousací pamlsek nebo hračku,“ doporučuje Zajíček.

Pokud se psovi dělá špatně fyzicky, je lepší v den odjezdu snížit krmnou dávku na minimum. Existují rovněž zklidňující prostředky přímo určené pro psy. S nimi ale buďte opatrní a sahejte spíše po těch mírnějších a přírodních. Psům totiž mohou krátkodobě rozhodit termoregulaci a způsobit jim tak další zdravotní problémy.