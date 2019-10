V Brně nastávající maminky naučí, jak se dobře naladit díky břišním tancům

Brno, 9. října 2019 – Když se řekne břišní tanec, většina z nás si vybaví smyslné pohyby doprovázené orientální hudbou a zvuky penízků cinkajících na sukni tanečnice. U nás tyto tance vnímáme jako nějaký druh zábavy a představení. Ve skutečnosti mají ale mnohem hlubší význam.

Původně patří orientální břišní tanec neboli tanec rodiček mezi staré rituály. Ty měly pomoci těhotným ženám, tančícím v kruhu ostatních doprovázejících žen dodat energii a sílu v těhotenství, při porodu i šestinedělí. V těhotenství je fyzická i psychická pohoda maminky velmi důležitá. Vše, co prožívá se totiž přenáší na plod a ovlivňuje jeho vývoj. Mnoha výzkumy je dokázáno, že břišní tance mají na vyvíjející se dítě blahodárné účinky, během tančení je hlazeno a houpáno, což mu dodává klid a pocit bezpečí.

Tento druh pohybu však pomáhá i maminkám, uvolňuje od bolestí zad a beder, které jsou v těhotenství tak časté. Působí jako prevence křečových žil a zlepšuje střevní peristaltiku. Tance pomáhají při přípravě na porod, posilování břišních svalů a svalů pánevního dna dělá porod snadnější a zlepšuje také následnou rekonvalescenci. „Já osobně vnímám tento pohyb jako jednu z možností, jak skvěle posílit i zrelaxovat tělo, a přitom být v kontaktu s miminkem, a to vše v rytmu hudby a naprosto nenásilnou formou. Je to alternativa pro maminky, které se chtějí věnovat nějaké pohybové aktivitě a zároveň rády tančí,“ řeklaVendula Chaloupková, lektorka kurzu břišních tanců pro těhotné v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně.

Těhotenství je velmi citlivé období a ženy by tak i přesto měly jakoukoliv pohybovou činnost konzultovat se svým gynekologem. Je potřeba také vnímat své tělo, to nám totiž vysílá varovné signály vždy, když něco není v pořádku. Břišní tance nejsou vhodné pro ženy s rizikovým těhotenstvím a není vhodné ani chodit na lekci v den, kdy žena absolvovala nějaké invazivní vyšetření, nebo momentálně trpí akutním infekčním onemocněním. To ale platí pro jakýkoliv druh pohybu.

A kdy je vhodné s orientálními břišními tanci v těhotenství začít? „Pokud měla žena již před otěhotněním pravidelný pohyb, může začít tančit hned. Pro ženy, které neměly žádnou pohybovou aktivitu, je lepší začít tancovat až po ukončení prvního trimestru,“ řekla Vendula Chaloupková, lektorka břišních tanců pro dospělé v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně. Budoucí maminky si břišní tance mohou vyzkoušet na kurzu „V rytmu“, který spojuje jak tanec, tak klasické kondiční cvičení.

Pokud mají strach z porodu nebo se na něj chtějí pořádně připravit, mohou se i s partnerem vydat na kurzy pro nastávající rodiče, či na cvičení po porodu, před porodem nebo od 12. týdne těhotenství. Kurzy jsou jak teoretické, tak praktické. „Snahou kurzu pro nastávající rodiče je předat aktuální informace, které se týkají nabídky jednotlivých porodnic, vhled do poskytované porodnické péče v Brně – Jihomoravském kraji, i v celé České republice. Nastávající rodiče se také dozví, jak poznat, kdy je čas se vydat do porodnice, jak bude vypadat příjem v porodnici, následující komunikace s personálem nemocnice, možnosti porodu či jak se přistupuje k porodní bolesti,“ řekla Miloslava Kameníková, lektorka kurzu pro nastávající rodiče z Centra pro rodinu v Brně s tím, že je dobré, aby se kurzu účastnili oba rodiče. Kurz je vhodný i pro nastávající maminky, které mají strach z porodu. „Myslím si, že už neplatí tvrzení, že pokud o porodu budu méně vědět, tak se budu méně bát – je to právě naopak,“ dodala Kameníková.