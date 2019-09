Hauskrecht a Prazdroj se spojili při vaření speciálního piva

Brno, 6. září 2019 – V Brně nastala malá pivní revoluce. Ke společné výrobě piva se spojil místní Parní pivovar Hauskrecht s Plzeňským Prazdrojem. Dohromady uvařili polotmavý speciál American Amber Lager, který si mohou pivaři vychutnat po celé září. V brněnských pivnicích je k dostání várka uvařená v Brně, jinde v Čechách a na Moravě si pak mohou lidé vychutnat stejné pivo uvařené v Prazdroji.

„Ukázali jsme, že když jde o spolupráci, Brno a Plzeň se dokážou rychle a bez problémů domluvit a ani k tomu nepotřebují Prahu,“ říká s úsměvem sládek a spolumajitel brněnského Parního pivovaru Petr Hauskrecht. Pivní speciál spolu s ním připravili plzeňští sládci Václav Berka a Lenka Straková. „Pivo jsme uvařili v Prazdroji i v Parním pivovaru Hauskrecht podle stejné receptury. Věřím, že se najdou milovníci piva, kteří ochutnají jak várku uvařenou u nás, tak i tu brněnskou,“ komentuje emeritní vrchní sládek Prazdroje Václav Berka.

Jeho kolega sládek Petr Hauskrecht doplňuje: „Touto společnou akcí chceme ukázat, že nezáleží na tom, jak je pivovar velký, ale jak k pivu přistupuje a jakou mu věnuje péči.“ Celkem si mohou lidé zajít na American Amber Lager do patnácti set hospod zapojených do programu Volba sládků po celé zemi.

Sládky Václava Berku a Petr Hauskrechta spojují i společná studia na stejné střední potravinářské škole. „Václav Berka maturoval, když jsem byl ve druhém ročníku. O to víc mě překvapilo, že si mě pak vybavil, když jsme se před mnoha lety začali potkávat na společných pivovarnických akcích,“ vzpomíná Petr Hauskrecht.

„Petra jsem poznal jako jednoho z největších pivovarských expertů. Jeho hlavní předností, kterou oceňuji dodnes, je jeho spojení teoretických znalostí se selským rozumem, lidským přístupem a schopnost realizovat kroky, které byly a jsou novátorské,“ uvádí Václav Berka.

Záhy po loňském úspěchu ležáku První, který Prazdroj uvařil s Pivovarem Matuška k stému výročí vzniku Československa, se zrodila myšlenka na další zajímavou akci v rámci Volby sládků. Hned mě napadl renomovaný brněnský minipivovar a sládek Petr Hauskrecht. Nejdřív jsem ale Petrovi neřekl, že s ním chceme spolupracovat, ale jen tak mezi řečí jsem mu ukázal návrh receptu, který jsem dal dohromady s naší expertkou na speciály Lenkou Strakovou. A zeptal se ho, co on jako fachman na to. Líbil se mu, a tak vzniknul nápad, že ho každý uvaříme ve svém pivovaru. Pak si sedneme a schválně se navzájem otestujeme, zda poznáme, která várka je od koho,“ vzpomíná na schůzku z počátku letošního roku sládek Václav Berka.

Teď mají možnost ochutnat plzeňsko-brněnský speciál i lidé po celém Česku. American Amber Lager je polotmavý nefiltrovaný ležák amerického typu. „Uvařili jsme ho ze dvou odrůd chmele, českého Sládka a amerického El Dorada a ze třech sladů – plzeňského bavorského a karamelového. Vůně je mírně nasládlá po meruňkách či vodním melounu s lehce kořenitým a sladovým dozvukem. Po napití se projevuje karamelová chuť, která je vyvážená střední hořkostí,“ uvádí sládková Plzeňského Prazdroje Lenka Straková.