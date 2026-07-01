Moravské náměstí opět protkne dlouhý stůl
Brno, 23. července 2026 - Ve středu města, ve středu prázdnin, ve středu týdne. Ve středu 29. července opět protkne Moravské náměstí dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. K sousedské tabuli jsou zváni všichni Brňané. Událost pořádá městská část Brno-střed se spolkem Piána na ulici a příspěvkovou organizací Kávéeska.
S konceptem dlouhých prostřených stolů přišel zakladatel spolku Piána na ulici Ondřej Kobza, když v roce 2020 uspořádal hostinu na Karlově mostě. „Stůl je symbolem spojení. Idea prostřených stolů je spojit lidi s městem i se sebou navzájem. Ať už se známými, sousedy či úplně náhodnými přísedícími,” prozradil Ondřej Kobza. „A po dvou úspěšných brněnských ročnících můžeme prohlásit, že to funguje skvěle,” dodal Kobza.
Otevřená pozvánka pro Brňany
Pořádání unikátní sousedské slavnosti opět podporuje radnice nejlidnatější městské části Brna. „Dlouhodobě se snažíme o rozvoj kulturních a volnočasových aktivit na území městské části. Pro širokou veřejnost pořádáme po celý rok festivaly, nejrůznější vzdělávací činnosti či akce ve veřejném prostoru. Jsem rád, že i letos můžeme znovu podpořit konání sousedské slavnosti, která se těší velké oblibě Brňanů,” sdělil 3. místostarosta městské části Brno-střed pro oblast kultury Roman Kotěra (ODS).
Upéct buchtu a nabídnout sousedovi
Myšlenka sousedské slavnosti je velmi jednoduchá: každý by měl ke stolu něco přinést a nejlépe se i podělit se svým okolím. „Chceme, aby lidé doma třeba upekli bábovku nebo namíchali domácí pomazánku, do piknikového koše vzali láhev vína nebo termosku s čajem a u stolu nabídli sousedovi. Hostinou bude prostřený stůl ve smyslu pohoštění sebe i ostatních tím, co sám koupím či připravím doma. Srdečně vítáme také muzikanty a jejich nástroje,” uvedl Kobza.
Vstup je zdarma, rezervace není třeba
První návštěvníci, kteří si sami vytvoří doprovodný program, usednou k prostřenému stolu mezi 17. a 18. hodinou. „Akci spolupořádáme již třetí rok po sobě. Věřím, že také letos si cestu k prostřenému stolu najde co nejvíce hostů a užijí si společně příjemné chvíle v prostředí parku. K účasti není potřeba registrace. Vstup je zdarma,” pozval starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Na přípravách události se organizačně i produkčně podílí rovněž Kávéeska, která je příspěvkovou organizací městské části Brno-střed. „V poslední době se jedná o naši další spolupráci se spolkem Piána na ulici. Nedávno jsme instalovali v parku na Kraví hoře takzvaný Poesiomat, který netradiční formou připomíná brněnské literáty a známé osobnosti,” připomněl ředitel Kavéesky Tomáš Pavčík.
Stůl ve středu Brna navazuje na Prostřený Karlův most, Stůl na Míru v Pardubicích a další sousedské slavnosti, které spolek Piána na ulici uspořádal v různých místech České republiky.¨
Zdroj a foto: MČ Brno-střed
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