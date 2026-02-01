V Brně Začal fungovat druhý městský holubník
Brno, 15. února 2025 - Na půdě vazební věznice vznikl další regulační městský holubník. Ačkoliv do něj mají holubi o něco komplikovanější přístup, protože holubník a střechu propojuje krátký „tunel“, našli ho a začali zabydlovat jen pár dní po dokončení. Aktuálně už jich v něm je 12.
Očekávaná kapacita holubníku je 30–40 párů. Holubi zde najdou pravidelný přísun krmiva a místo k zahnízdění. Po vyvedení prvních mláďat (což posiluje důvěru v nové prostředí) jsou další vajíčka vyměňována za atrapy. Tím se reguluje další reprodukce.
O holubník se starají odsouzení zařazení do pracovní aktivity v rámci výkonu trestu. „Údržba probíhá dvakrát týdně. Součástí pravidelných návštěv je čištění prostoru, doplňování krmiva a zajištění čerstvé pitné vody,“ popsal ředitel Vazební věznice a ÚPVZD Brno Dušan Gáč. „Do péče o holubník jsou zapojeni výhradně odsouzení zařazení do pracovní aktivity v rámci výkonu trestu, tedy nikoli vazby. Aktuálně o holubník pečují dva zaměstnanci odborného zacházení – konkrétně vychovatel a pedagog volného času. Na každodenních činnostech se dále podílí pět odsouzených v rámci pracovní aktivity související se substituční léčbou, kteří se přihlásili dobrovolně,“ doplnil Dušan Gáč.
Zařazení do této činnosti vychází z programu zacházení jednotlivých odsouzených. Při výběru byly zohledněny individuální zdravotní okolnosti, například alergie na peří. Všichni odsouzení byli řádně proškoleni v oblasti hygienických zásad, prevence šíření infekčních onemocnění a používání ochranných pomůcek.
Investici na vznik holubníku pokrylo město Brno, které už rok a půl provozuje vlastní holubník na střeše magistrátní budovy na Kounicově. „Stejně jako v případě našeho holubníku na Kounicově jsme spolupracovali se Střední školou stavebních řemesel Brno-Bosonohy, jejíž studenti a studentky provedli všechny zednické i truhlářské práce,“ vyzdvihl náměstek pro oblast životního prostředí Filip Chvátal. Vybudování holubníku vyšlo na necelých 150 tisíc korun, i díky tomu, že dřevo coby stavební materiál věnovaly Lesy města Brna jako dar.
„Tyto menší holubníky, které poskytují zázemí desítkám holubů, nemají ambice ovlivnit situaci v celé čtvrti, nebo dokonce městě, ale mají pozitivní vliv na nejbližší okolí. Rádi bychom je rozšířili i na další objekty, aktuálně máme vytipované dvě budovy v historickém centru v majetku města, a to konkrétně na Radnické a na Solniční,“ nastínil další plány náměstek Chvátal.
Supervizi nad chodem holubníku zajišťuje organizace Městské holubníky. „V rámci spolupráce jsme instalovali vybavení do holubníku a zaučili odsouzené v péči o něj. Dále sem budou docházet pravidelně na kontrolu holubníku ošetřovatelky z našeho brněnského týmu, které pečují i o holubník na magistrátu na Kounicově,“ dodala zakladatelka Městských holubníků Michaela Klimšová.
Zdroj a foto: TIS MMB
