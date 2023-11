Na Kounicově vznikne první městský holubník

Brno, 5. listopadu 2023 - Ustálení populace holubů a méně nepořádku. To je hlavním cílem zřízení městských holubníků v Brně. První by měl vzniknout na střeše budovy Magistrátu města Brna na Kounicově ulici.

„V místě, kde na střeše magistrátní budovy dříve bývala expanzní nádrž, vybudujeme nový městský holubník. Nebudeme tedy muset složitě stavět novou konstrukci, ale využijeme již existující prázdnou místnost. V ní najde domov 32 párů holubů, kteří zde budou trávit většinu svého času. Díky tomu, že zde budou mít k dispozici vodu a krmení, nebudou muset trávit tolik času venku,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý, který má v gesci oblast životního prostředí.

S tímto projektem oslovila zástupce města Michaela Klimšová, která je propagátorkou městských holubníků. Další inspiraci poté pracovníci odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství našli například v Bílovci na místním gymnáziu, kde již takový holubník s úspěchem provozují. Obdobná zařízení existují i v dalších evropských zemích, například v Německu či Rakousku.

„Naším cílem je mít populaci holubů v daném místě pod kontrolou. Toho docílíme tak, že část vajíček bude vyměňována za atrapy,“ doplnil Jaroslav Suchý. Na vestavbě na Kounicově by se mohlo začít pracovat do konce letošního roku, hotovo by mohlo být na přelomu února a března 2024. Celkově se počítá s náklady okolo 200 tisíc korun. Po roce bude tento projekt vyhodnocen.

