Přemnožení holubů v Brně mají pomoci vyřešit městské holubníky

Brno, 13. června 2023 – Každé větší město včetně Brna se potýká s přemnoženými holuby. Ti nejen že znečišťují veřejné prostranství, ale jejich trus je i nebezpečný pro okolí. Řešením problému mohou být městské holubníky. Jde o levnou, na údržbu nenáročnou, humánní a efektivní cestu, jak redukovat populaci holubů. Systém městských holubníků představil 8. června na sněmu brněnských starostů Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna.

“Snižování počtu holubů se často řeší deratizací, odstřelem, nebo nasazením dravců. To je dle mého názoru velmi nehumánní, a navíc je to finančně nákladné a nejde o dlouhodobě efektivní řešení. Rádi jsme proto přijali návrh seznámit se s konceptem městských holubníků. Osobně jsme se poté přesvědčili, jak takový půdní holubník může fungovat v Gymnáziu Matyáše Koperníka v Bílovci. Byli jsme z toho nadšeni. Víme také, že takové holubníky fungují už několik dekád v západní Evropě, kde se podařilo pomocí částečného odběru vajec redukovat populaci holubů o 50 %,” uvedl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který má příslušný odbor v gesci.

Holubníky mají své uspořádání a systém. Holubi žijí v páru, proto má každý jeden budník – poličku, kde hnízdí. Dále jsou zde bidýlka k posedávání, krmítka, pítka a podkládky ke hnízdění.

“Podstatou holubníků je, že ptákům nabízejí ideální prostor k trávení času. Pohybují se zde asi 80 % denní doby, snášejí zde vajíčka a trus zůstává v místě. Jejich uspořádání je přitom jednoduché. Existuje několik typů holubníků – půdní, střechové, sloupové a věžové. Nicméně nejvhodnější variantou jsou půdní holubníky. Ty jsou cenově dostupnější a nejjednodušší na údržbu. Cenový odhad takového holubníku je 150 až 200 tisíc korun. Pojme stovky holubů,“ doplnil Suchý.

Město zatím zjišťuje, kde by vybudování takových holubníků mělo smysl. Očekává náměty od městských částí, kterým byl koncept představen.

„V současné době zjišťujeme zájem městských částí, kde vědí, jaká vhodná místa pro holubníky by mohly mít. Potřebujeme také znát minimální počet holubníků, který by stav v brněnských ulicích zlepšil. Proto mimo jiné hodláme zjistit celkový počet holubů v Brně. Zatím neznáme přesné číslo, ale mělo by jít o tisícovky jedinců,“ konstatoval náměstek Suchý.

Hlavním motivem zřízení holubníků je celkové snížení populace holubů v Brně. Přináší to i další benefity, řekl Suchý: „Chtěl bych ještě zdůraznit, že hlavním důvodem pro vybudování městských holubníků je redukce počtu holubů pomocí částečného odběru vajec. Tím pádem i z dlouhodobého hlediska může město ušetřit peníze za úklid a čištění trusu. V konečné fázi se také zlepší vitalita holubů a budou z toho těžit obě strany.“

Foto: archiv MMB