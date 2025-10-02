Na Brněnské přehradě skončí 79. plavební sezóna
Brno, 24. října 2025 - Lodní dopravu na Brněnské přehradě čeká zimní přestávka. Dopravní podnik města Brna (DPMB) a jeho sedm lodí přepravil v 79. sezóně doposud 280 000 cestujících a uskutečnil 176 soukromých plaveb. Poslední možnost svézt se po hladině přehrady budou mít lidé během podzimních prázdnin. Definitivní tečku za sezónou udělá slavnostní uzamčení hladiny přehrady ve středu 29. října.
„Letošní sezónu hodnotíme velmi pozitivně – počasí nám přálo, do dnešního dne jsme převezli 280 tisíc cestujících a podařilo se uskutečnit i 176 soukromých plaveb na objednávku. Naši kapitáni i lodníci odvedli skvělou práci. Všechny naše příznivce zveme na ukončení sezóny, které se uskuteční ve středu 29. října od 16 hodin v bystrckém přístavišti,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna. Symbolické rozloučení s letošním rokem doprovodí dvě lodě – jedna popluje až do Veverské Bítýšky a druhá nabídne dvacetiminutovou plavbu zdarma. Všichni účastníci akce dostanou voucher na zahajovací plavbu 80. sezóny, která bude zahájena na jaře příštího roku.
Provoz lodní dopravy se i letos obešel bez nehod, i když kapitáni museli řešit několik nestandardních situací – od drobných zdravotních komplikací cestujících až po přetížený provoz na hladině. „Nulová nehodovost je pro nás stále samozřejmostí, přesto je provoz na přehradě rok od roku náročnější. Pravidla plavebního provozu bohužel někteří lidé na loďkách a paddleboardech nerespektují, což může být nebezpečné,“ doplnil Martin Ecler, vedoucí lodní dopravy DPMB.
Posádku letos tvořilo 14 kapitánů a 53 lodníků. Největší zájem o výlet lodí byl tradičně v srpnu, kdy DPMB přepravil 80 056 cestujících.
Nyní lodě a přístavní můstky čeká vytažení na břeh. Během zimního období projdou plavidla důkladnou údržbou, která obnáší mytí, servis a kontrolu technického stavu, aby byly v plné kondici připraveny na jubilejní 80. sezónu.
Ta odstartuje v dubnu 2026 a bude ve znamení oslav. „Chystáme mimořádný program k 80. výročí lodní dopravy, včetně dne otevřených dveří v areálu v Bystrci 23. května. Věříme, že to bude pěkné připomenutí tradice, která k Brnu neodmyslitelně patří,“ uzavřel Havránek.
DPMB provozuje sedm lodí na elektrický pohon, které mají kapacitu 120–200 lidí. Plavební dráha Bystrc – Veverská Bítýška je necelých 10 km dlouhá a lodě ji ujedou za 70 minut (okruh za cca 2,5 hodiny). Loni lodě DPMB přepravily necelých 286 tisíc lidí.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
