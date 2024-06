Nabídněte nejvíc za jízdu Party Šalinou, pomůžete tím dětskému hospicu

Brno, 11. června 2024 - Brno opět spojí síly ve prospěch dobročinného projektu. Dopravní podnik města Brna spolu s partnery pořádá soutěž nazvanou Party pro Julii, jejíž výtěžek poputuje na konto brněnského dětského hospicu Dům pro Julii. Draží se dvouhodinová jízda Party Šalinou plná dobrého jídla a pití od partnerů akce.

„Můžou existovat stovky vtipů o Brně, ale žádný nevystihne jeho opravdovou tvář a povahu. Brno je dost velké na to, aby zde měl každý své soukromí, ale dost malé na to, abychom se uměli vždy spojit pro konkrétní myšlenku, která si to zaslouží. Dětský hospic Dům pro Julii je jednoznančně projektem, který si podporu zaslouží, proto jsem rád, že naše Party Šalina nabitá dobrým jídlem a pitím od našich partnerů, může nejen posloužit k zábavě, ale i pomoci. Věřím, že se najde jednotlivec nebo firma, pro kterou bude tato dobročinná soutěž výzvou,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

O co se hraje?

2 hodiny jízdy po Brně Party Šalinou

50 l bečka piva od pivo Richard

50 l bečka piva nebo limonády od Svět piva

100 ks kanapek od Chlebíček by Kolbaba

100 ks minichlebíčků od Chlebíčkárny Ema

100 ks minidezertů od Dezertiny

Soutěž probíhá na facebookovém profilu Dopravního podniku města Brna. Cena balíčku je 26 tisíc korun, vyvolávací cena je 21 tisíc korun. Kdo do 14. června a 8. hodiny ranní nabídne v komentářích pod příspěvkem nejvyšší částku a po výzvě ji zašle brněnskému dětskému hospicu Dům pro Julii, ten jej získá. Využít jej může do čtyř měsíců od soutěže, tedy do poloviny října.

Kapacita Party Šaliny je 50 osob, je tedy možné akci využít nejen pro narozeninovou oslavu, ale i firemní akci, rozlučku se svobodou, nebo originální třídní sraz.

Zdroj: DPMB, foto: Ingimage