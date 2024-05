Oslavte Světový den včel v Technologickém parku při slavnostním otevření včelí stezky

Brno, 20. května 2024 - Před 7 lety byl 20. květen na popud Slovinska vyhlášen Světovým dnem včel. Jedná se tedy o mladý svátek. A je tomu přesně 7 let, co se v Technologickém parku Brno díky společnosti EPRIN rozbzučely první včelíny. V letošním roce k nim přibudou ještě další dvě stanoviště. Vznikne tak včelí stezka doplněná hravými panely pro děti a rodiny, které se chtějí o včelách dozvědět více. Slavnostní otevření stezky v pondělí 20. května tak bude zároveň oslavou Světového dne včel. Od 15 hodin je připraven bohatý program pro veřejnost, na kterém se v rámci kampaně #PripravBrno podílí také město.

Děti se pobaví a poučí na stáncích s aktivitami přibližujícími péči o naši planetu a v restauraci Jean Paul´s budou moci ochutnat medovou zmrzlinu. V 16 hodin pak začne představení environmentálního divadla. Vše se uskuteční na louce vedle jezírka, v případě nepříznivého počasí se program přesune do budovy A, hlavní budovy Technologického parku, také vedle jezírka. Stezka bude otevřena i v elektronické podobě na webu zachrantevcely.cz

„Na pondělní akci se budete moci dozvědět, jak zásadní jsou včely pro náš život. Například tři ze čtyř potravinářských plodin na celém světě závisí na opylovačích. Včely po miliony let udržují biologickou rozmanitost pro lidi, rostliny a zvířata a jsou zodpovědné až za 60 % produkce potravin. Jsem ráda, že návštěvníci díky nové stezce o včelstvech zjistí zajímavé informace a zároveň si udělají si výlet do Technologického parku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Bez včel by z obchodů zmizelo ovoce, zelenina, med, oleje, pečivo, koření, cukrovinky, ochucené mléčné výrobky, džemy, džusy, kávové výrobky, majonéza, hořčice, čokoláda a bylinky. V regálech by zůstal jen žitný chléb. A navíc by lidé nemohli nosit bavlněné oblečení.

Stezku vytvořily společnosti EPRIN a Technologický park. „Technologický park, to jsou inovace, které posouvají svět. Je skvělé být součástí globální inovativní rodiny, stejně tak jako se starat o naše okolí. Mám velkou radost, že se nám v oblasti environmentu daří plnit vysoké standardy a proaktivně realizujeme nové projekty i mimo naši hlavní činnost,” říká ředitel Technologického parku Brno Jiří Machát.

Technologický park ale není jedinou městskou společností, která se věnuje včelám. Mezi další patří například Lesy města Brna, Veřejná zeleň města Brna nebo Správa hřbitovů města Brna. „Město Brno vnímá pochopitelně včely a pestrou biodiverzitu obecně na svém území jako zásadní. Kvalitní péčí o zeleň, parky nebo také podporou vytváření zelených střech tomu jdeme naproti a jsem moc rád, že to stejně vidí čím dál tím více městských organizací i soukromých firem,“ dodává Filip Chvátal, 2. náměstek primátorky.

Společnost EPRIN působí jako tradiční dodavatel ve všech odvětvích průmyslu. Je to firma, která dokáže v řadě zemí pomoci klientům v robotice, automatizaci a průmyslu 4.0. Dnes pečuje také o desítky stanovišť s úly v Brně a okolí, každé disponuje 3 až 10 včelstvy. Tito filantropové odebírají včelám med pouze na ochutnávky a kontroly, i když z včelstev by bylo možné bezbolestně sklidit celou tunu za sezónu. Hlavním účelem těchto včelínů je osvěta veřejnosti o pečlivém sbírání zlatého pokladu, medu, nevykrádání včelstev, minimalizaci chemických zásahů a podpoře přirozeného života tohoto živočicha. EPRIN za 30 let činnosti získal řadu ocenění a uznání za své podnikatelské a environmentální počiny.

Inovační zóny, jako jsou technologické a vědecké parky, již nejsou jen místy, kde vznikají inovace, kde probíhá výzkum a vývoj. Staly se novým typem čtvrtí s mnoha ekologickými cíli a cíli udržitelnosti, jako je být uhlíkově neutrální nebo co nejlepším způsobem pracovat se zelenými plochami. Využívají nové přístupy a technologie, aby byly šetrné k životnímu prostředí a podporovaly různé ekologické aktivity. Technologický park v roce 2023 získal hned 4 ocenění za své environmentální aktivity, nejen se včelami, ale také v oblasti péče o zeleň. Jako jediný český účastník tyto aktivity představil i na světové konferenci technologických parků v Lucembursku.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage