V Botanické zahradě a arboretu MENDELU můžete obdivovat 350 druhů kosatců

Brno, 7. května 2024 - Návštěvníci Botanické zahrady a arboreta MENDELU mohou letos rozkvetlé kosatce obdivovat už od pátku 10. května. Tradiční výstava IRIS proběhne totiž kvůli počasí oproti původnímu plánu o dva týdny dříve. Posledním dnem, kdy bude výstavu možné navštívit, je pondělí 13. května.

„Naše sbírka velkokvětých kosatců čítá na více než 350 kultivarů, které jsou seřazeny podle barev a doby vyšlechtění, takže návštěvník může sledovat postupný vývoj květů v průběhu času,“ popsal vedoucí botanické zahrady a arboreta MENDELU Michal Pavlík. Sbírka kosatců byla založena v sedmdesátých letech minulého století. První výstava věnovaná květům kosatců proběhla v roce 1975.

Návštěvníci se mohou těšit také na otevřené orchidejové skleníky. V rámci výstavy bude zajištěné i občerstvení, o které se postará brněnská čajovna Chajovna.

Výstava IRIS 2024 bude otevřená denně od 9:00 do 18:00 hodin. Vstup je možný pouze hlavním vchodem z třídy Generála Píky 1. S ohledem na stavební práce probíhající v těsné blízkosti vstupu do arboreta jsou přístupové možnosti omezené. Vjezd autem není do arboreta možný. Nejbližší spoj MHD je zastávka Bieblova, kam se návštěvníci dostanou tramvají číslo 9 a autobusem číslo 46.

Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, které bylo založeno profesorem Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů. Areál je rozčleněn do pěti tematických částí. Sbírky arboreta zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 taxonů tilandsií, 2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 taxonů dřevin.

Zdroj: MENDELU, foto: Ingimage