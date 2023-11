V Brně cestuje denně MHD třetina lidí, v Praze každý druhý

Brno, 7. listopadu 2023 – V Praze i Brně je nejčastějším způsobem dopravy MHD. Více než polovina Pražanů a 35 % Brňanů ji dle průzkumu Anytime využívá každý den. Denně v hlavním městě používá svůj vlastní automobil 16 % obyvatel, v Brně pak 23 %. Sdílená auta dnes využívá přes 16 % Pražanů a 13 % obyvatel Brna. Toto číslo pak dlouhodobě roste. Plyne to z průzkumu, který pro Anytime zpracovala výzkumná agentura STEM/MARK.

51 % Pražanů cestuje denně MHD, 24 % několikrát týdně a téměř 7 % jednou týdně. V Brně představuje MHD každodenní způsob dopravy pro 35 %, 27 % několikrát týdně a 11 % jednou týdně.

„Pouze 16 % Pražanů používá svůj automobil k dopravě po Praze denně. Nejčastěji jej nastartují několikrát týdně (21 %), jednou týdně pak 19 %. Dlouhodobě posiluje sdílení automobilů až na současných 16 % Pražanů,“ říká Milan Beutl, ředitel českého zastoupení Anytime. „V Brně se přepravuje vlastními vozidly denně 23 % lidí, několikrát týdně 29 % a vůbec jej nevyužívá 15 %,“ dodává.

Zajímavé jsou i další rozdíly mezi muži a ženami. Denně používá vlastní automobil k jízdě po Praze

24 % mužů ale jen necelých 9 % žen. Více mužů využívá i sdílené automobily 19 % vs. 14 %. Sdílené automobily využívají nejvíce mladší Pražané ve věku 18 – 29 let (27 %). V Brně jezdí vlastním autem denně 25 % mužů a 20 % žen. Sdílenými vozy pak 16 % mužů a 10 % žen. Opět nejčastěji mladší Brňané ve věku 18 – 29 let (24 %).

Foto: Ingimage