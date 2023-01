V brněnské MHD klesl loni počet černých pasažérů

Brno, 10. ledna 2022 - V loňském roce v Brně klesl počet lidí, kteří cestovali MHD bez platné jízdenky. Revizoři přistihli ve vozech 34 401 neplatičů, což je téměř o 14 procent méně než v roce 2021. Nejvíce cestujících bez jízdenky je ve věkové skupině 18–25 let.

„Těší mě, že v Brně pokračuje sestupný trend v počtu neplatičů. Naši revizoři loni přistihli bez platné jízdenky 34 401 lidí, což je sice více než v předešlém roce, ale pokud vezmeme v potaz, že jsme přepravili více cestujících, jedná se celkově o pokles o necelých 14 procent. Pokračující pokles přičítáme i tomu, že jsme už v průběhu roku sestavili tým preventistů, kteří prováděli kontrolu jízdních dokladů a chování cestujících, aniž by je pokutovali. V těchto akcích budeme pokračovat, stejně jako v běžných kontrolách revizory. Jízdné v Brně se nezměnilo od roku 2012, není finančně nedostupné a není důvod za službu, kterou využívám, nezaplatit,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek s tím, že zatímco v roce 2021 jel bez platného jízdního dokladu každý 8293. cestující, loni to byl každý 9593. pasažér.

Stále více cestujících hradí pokutu přímo ve voze. Z celkové částky 24 miliónů korun revizorům cestující na místě uhradili 10 miliónů korun, z toho téměř 7 miliónů platební kartou. Věková struktura neplatičů se v průběhu let příliš nemění. Nejčastěji bez jízdenky cestující lidé ve věkové skupině 18-25 let (26 procent) a 30-40 let (21 procent).

Dvanáctka preventistů při svých akcích ve vozech MHD kromě chybějících jízdenek řešila nejčastěji případy, kdy se cestující přepravovali v zapáchajícím a špinavém oděvu, konzumovali alkohol nebo potraviny a mohli tak svým chováním obtěžovat nebo znečistit ostatní cestující, případně vůz. Nechyběly ani případy, kdy se pasažéři dopouštěli hned všech zmíněných prohřešků najednou. Na každé z kontrolních akcí preventisté vyloučili z přepravy nebo nevpustili do vozu přibližně 30 lidí.

„Cílem naší služby je, aby byla rychlá, moderní a hlavně pohodlná a komfortní. Nemůžeme tolerovat jedince, kteří nastolená pravidla nerespektují a obtěžují tak ostatní cestující nebo naše zaměstnance. Na letošní rok proto připravujeme kampaň poukazující na nejčastější prohřešky v MHD,“ vysvětlil Havránek.

Dobrou zprávou ze statistik DPMB za loňský rok je úbytek napadení revizorů. V posledních deseti letech se počet úrazů pohybuje mezi dvěma a sedmi případy. V roce 2022 došlo ke třem zraněním pracovníků přepravní kontroly s následnou pracovní neschopností. Ve dvou případech se jednalo o drobnější zhmožděniny, v jednom případě šlo o vážnější zranění, kdy cestující bez jízdenky způsobil revizorce zlomeninu nosu.

Zdroj a foto: DPMB