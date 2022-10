Na Špilberk letos dorazilo už půl milionu návštěvníků

Brno, 16. října 2022 – Branami areálu hradu Špilberku ve čtvrtek 13. října prošel 500 000. návštěvník letošního roku. V rámci celého Muzea města Brna se letošní sezónní návštěvnost zapíše mezi ty rekordní. Každý, kdo přichází na Špilberk, musí projít buď bránou z ulice Gorazdovy, nebo tzv. tunýlkem nad ulicí Husovou. A právě v těchto místech se zaznamenává návštěvnost hradu, která činí přes 500 000 osob.

Během letních měsíců přišlo 15 000 zájemců o letní kino, koncerty nebo divadlo také na Letní scénu, kde se pořádalo 72 těchto akcí. Živo bylo i na velkém nádvoří a dalších místech hradu, kde se konalo více jak 50 kulturních akcí, na které dorazilo přes 30 000 osob.

Ke 12. říjnu dni se na pokladnách hradu prodaly vstupenky více jak 130 000 návštěvníkům, kteří se zavítali podívat na některé z výstav či prohlídkových okruhů Muzea města Brna. V roce 2019 to bylo pouze 77 000 prodaných vstupenek. Nejvíce návštěvníků mířilo tradičně do kasemat, konkrétně 34 000. Do konce roku očekává MuMB jistě číslo 35 500 ze sezóny 2019. Letošní sezóna se také může pyšnit nově otevřeným okruhem s velkým potenciálem Příběh hradu, který již stihlo navštívit 11 000 osob. Nejúspěšnější výstavou byla a stále je Poklady špilberské zbrojnice, na kterou se přišlo podívat 6 800 zájemců.

Do vily Tugendhat zavítalo ke 12. říjnu celkem 52 000 návštěvníků. Pro porovnání, za stejné období v dosud rekordním roce 2019 Muzeum města Brna evidovalo 47.000 hostů, což znamená nárůst o téměř 11 %. Největší podíl mají ve statistice prohlídky interiérů, velký zájem je ale tradičně i o zahradu (cca. 20 000 osob). Vyšší návštěvnost je i výsledkem tří novinek letošní nabídky ve vile: večerních prohlídek, prohlídek v rámci tzv. brněnského vilového kvarteta, a především okruhu Vila zvenku, jenž přilákal od svého uvedení v červnu do objektu 2 000 návštěvníků.

V letošním roce otevřelo Muzeum města Brna celkově 8 výstav na hradě (Poklady špilberské zbrojnice, Poklady z depozitářů, Jan Hendrych 85, 60/ Sólo pro stále mladou dámu, Pellico 200, SATURA LANX, Špilberk plný autíček, Brno očima G. J. Mendela) a další tři výstavní projekty byly představeny ve vile Tugendhat (INSPIRACE 1: Home Grounds – Grete´s Legacy, INSPIRACE 2: Graphic of the Space, MIES / TUGENDHAT / SANDALO / KALIVODA). Do konce roku MuMB ještě připravuje vernisáž výstavy Tváře ze zapomnění. Příznivci hradu i vily se už teď mohou těšit na bohatý adventní program v obou objektech Muzea města Brna.

„Jsme rádi, že jsme se po koronavirové krizi dostali zpět a vlastně ještě dál, než kde bylo muzeum před krizí. Muzeem města Brna za uplynulých 10,5 měsíce roku 2022 prošlo nebo navštívilo akce celkem 725 000 návštěvníků. Je to velká výzva pro všechny zaměstnance muzea – odborníky i ty v provozu – přicházet s atraktivní nabídkou a programem, zajímavými výstavami a také objekty udržovat v perfektní kondici," chválí si ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Už teď se střádají plány na příští rok a každý, kdo přijde na Špilberk nebo do vily Tugendhat, se bude mít na co těšit. „Chceme chytře propojit naše výstavní a galerijní projekty s návštěvnickým a turistickým provozem celého muzea a hradu Špilberku. Hlavním cílem zůstane atraktivita našich objektů hradu Špilberk, vily Tugendhat a v blízké budoucnosti i Arnoldovy vily a Měnínské brány,“ uzavírá Šolc.

Na rok 2023 připravuje muzeum na hradě Špilberku mimo jiné výroční výstavu mapující historii lesů, lesnictví, dřeva a s tím spojené fenomény ve městě Brně. V plánu je také propojení zahrad nejznámějších brněnských vil nad Lužánkami, včetně naší vily Tugendhat. A v neposlední řadě další opravy, rekonstrukce a zpřístupňování objektů ve správě Muzea města Brna.

Zdroj: MUmB