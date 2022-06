Za dobré ekonomické diplomky čeká na vysokoškoláky 60 tisíc Kč!

Brno, 8. června 2022 - Motivovat a odměnit studenty a studentky ekonomických oborů za kvalitní diplomové práce – právě takový je cíl čtvrtého ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services, který právě odstartoval. Na autory tří nejzajímavějších diplomek, zaměřených na ekonomii a podnikání, dohromady čeká částka 60 tisíc korun. Absolutní vítěz pak získá 30 000 Kč.

„Víme, že celé vysokoškolské studium a tvorba diplomové práce jsou náročné, stojí hodně úsilí a odříkání. Chceme proto vysokoškoláky za jejich snahu odměnit, dát jim zpětnou vazbu a motivaci do začátku jejich profesní kariéry. Ve společnosti Atlas Copco Services nám na podpoře ekonomického vzdělání velmi záleží a stojí u nás na prvním místě. Proto jsme se letos opět rozhodli ocenit studenty a studentky, kteří mají dobré nápady. Speciální ceny čekají také na školitele diplomových prací,“ uvedl Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services s tím, že v letošním ročníku došlo ke zdvojnásobení výše odměn pro vítěze.

„Těší nás, že počet opravdu zajímavých diplomových prací přihlášených do soutěže každým rokem roste. To svědčí nejen o kvalitě tuzemských ekonomických fakult, ale rovněž i o skvělém odborném vedení, které se studentům dostává od jejich školitelů. Proto jsme se rozhodli zdvojnásobit výši odměn pro vítěze,“ doplnil Pavloušek s tím, že absolutní vítěz si odnese 30 tisíc Kč, druhé místo je honorováno částkou 20 tisíc Kč a třetí místo 10 tisíci Kč. Odměna čeká i na diplomové práce, které se umístí v „TOP 10“.

Cení se originalita diplomových prací i zajímavé použití výsledků

Přihlásit se do soutěže může každý, kdo úspěšně obhájil diplomovou práci zaměřenou na ekonomii a podnikání. Přihlásit přitom lze práce až tři roky staré, tedy obhájené od 1. srpna 2019 a později. Diplomové práce mohou být nejen v českém, ale i slovenském a anglickém jazyce. Porota bude hodnotit jejich originalitu, neotřelost či možnost praktického využití výsledků.

„Diplomové práce prostudují zaměstnanci našeho ekonomického oddělení, kteří se denně pohybují ve světě čísel, financí či účetnictví. Důležitým aspektem pro hodnotitele bude, jak se dají výsledky diplomové práce prakticky použít. Ocení také originální a inovativní pohled na zpracovávané téma. Stejně tak je zaujmete chytrým řešením daného problému,“ dodala Petra Nesvadbová, personální manažerka společnosti Atlas Copco Services.

Úspěch cirkulární ekonomiky i předpovědí krachu bank

Vítězem loňského ročníku soutěže se stal student Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Viet Cuong Le s diplomovou prací nazvanou Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst. V ní vysvětluje, proč je tento model ekonomiky stabilnější a udržitelnější než ekonomika založená pouze na spotřebě zdrojů.

Stříbrnou příčku loni obsadil Dmytro Koroľ, absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V práci s názvem „Predicting bank failure“ se věnoval modelování možného krachu bank. Třetí místo obsadila Tereza Čtvrtníková, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně s prací zaměřenou na teorii i aplikaci projektového řízení za využití přístupu Scrum.

Více informací o soutěži zájemci naleznou na stránkách www.CenaAtlasCopco.cz, kde mohou svoji práci až do 31. srpna 2022 i přihlásit, nebo na Facebooku. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 25. listopadu 2022 v sídle Atlas Copco Services ve Spielberk Office Centru v Brně.

ROZHOVOR: Brno je zaslíbené absolventům ekonomických škol

Jihomoravská metropole je pro firmy z řady oborů dynamickým městem, ve kterém jim se daří nacházet kvalitní zaměstnance. Proč je Brno mezi firmami tak oblíbené? Jak si stojí absolventi ekonomických oborů zdejších univerzit? A proč je sektor podnikových služeb v České republice na vzestupu? Nejen to prozrazuje Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services.

Je Brno vhodným místem pro společnosti ze sektoru podnikových služeb? Je zde kvalifikovaná pracovní síla, mají brněnské univerzity kvalitní absolventy?

Brno je atraktivní zejména díky vysoké koncentraci vysokých škol, kde je pro firmy snazší získat kvalifikované zaměstnance, případně talenty oslovovat již během studia. Jelikož velká část zaměstnanců v oboru přichází ze zahraničí, získává Brno výhodu také proto, že je velice atraktivní pro vzdělané cizince a má pro ně podpůrné programy jako je například Brno Expat Centrum.

Hlavní výhoda je v kombinaci místní vzdělané kvalifikované pracovní síly, stabilního ekonomického a politického prostředí, atraktivity země pro cizince a rozumných nákladů. Naše hodnota je v kvalitě práce, odbornosti a udržitelnosti, která ve velké míře vychází z naší schopnosti přilákat a udržet i zaměstnance ze zahraničí.

Čím si vysvětlujete, že sektor podnikových služeb v České republice stále roste?

Je to z několika důvodů:

Za prvé – díky rychlému rozvoji informačních technologií. Tento sektor je v porovnání s jinými stále relativně mladý a stále se dynamicky rozvíjí. Pomáhá tomu rychlý pokrok v oblasti IT a moderních technologií, které jsou se sektorem podnikových služeb úzce provázané.

Za druhé – díky rozšiřování záběru stávajících center. Velké množství center bylo otevřeno v České republice v posledních 10 letech. Centra postupně „dospěla“, usadila se a zjistila, že Česká republika je opravdu velice kvalitní a bezpečnou destinace pro podnikové služby, a nyní investují do svého dalšího rozvoje a rozšiřování záběru.

Za třetí – díky globální digitalizaci. Většina globálních firem investuje do moderních technologií a digitalizace, což má na sektor podnikových služeb velmi pozitivní dopad. Proces digitalizace totiž umožňuje mateřským firmám využívat centra podnikových služeb i pro práci s vysokou přidanou hodnotou.

A za čtvrté – díky atraktivitě České republiky pro investice v oblasti podnikových služeb. Kombinace vzdělané a jazykově dobře vybavené pracovní síly, členství v EU, stabilního ekonomického prostředí, zajímavých měst a rozvinuté infrastruktury je stále velice lákavá pro nadnárodní firmy.

Jak jste se ve vaší společnosti vypořádali s covidem? Jak uplynulá epidemie změnila způsob vaší práce?

Celý sektor se s koronavirem a jeho dopady vypořádal velice dobře a celá pandemie jen prokázala odolnost tohoto odvětví. Díky svému zázemí v moderních informačních technologiích dokázala většina firem téměř okamžitě přejít na práci z domova, a to s nulovým dopadem na produktivitu práce.

Podle nedávného průzkumu mezi členy ABSL 88 procent firem v sektoru hlásí nulový nebo dokonce pozitivní dopad na produktivitu a kvalitu služeb:

Práce z domova se stalo novým standardem – v době pandemie působilo 95 % zaměstnanců oboru z domova, do budoucna chce 82 % pracovníků působit z domu alespoň půl pracovní doby;

Podle 7 z 10 českých center si zaměstnanci i na home office dokázali udržet stejnou či dokonce vyšší produktivitu.

V době, kdy mnohé firmy a obory propouštěly a řešily existenční problémy, obor podnikových služeb dokázal růst a díky pandemii dokonce nacházel nové obchodní příležitosti. Některá centra přebírala procesy od svých sesterských organizací v Asii, která celou kovidovou krizi zvládala hůře, jiná zase rozšířila svou regionální působnost anebo začala poskytovat nové služby, například IT podporu zaměstnanců pracujících z domova, konsolidaci dat, digitalizační projekty či zavádění robotické automatizace. Navíc koronavirová krize urychlila projekty týkající se digitalizace. 53 % firem v sektoru hlásí akceleraci v implementaci nových technologií.

Kolik nyní Atlas Copco Services v Brně zaměstnává lidí?

V brněnském centru aktuálně zaměstnáváme více než 600 zaměstnanců, a to nejen v oddělení financí, ale i v dalších oborech, jako je například obchod, zákaznická podpora, administrativa, IT nebo digitální marketing. Zároveň máme technologické a servisní centrum v Brně – Slatině, které zaměstnává dalších 150 lidí.

Nabíráte nové zaměstnance, případně na jaké pozice?

Ano, nové zaměstnance nabíráme. Do brněnského centra nám totiž stále přibývají nové projekty, jako je například právě probíhající tranzice finančních rolí z Latinské Ameriky nebo vznik nové IT organizace, která bude z Brna podporovat ostatní pobočky Atlas Copco ve světě. Nejen v rámci těchto projektů nabízíme uplatnění jak juniorním, tak i zkušenějším uchazečům.