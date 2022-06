Masarykova univerzita hledá dobrovolníky pro výzkum chování hráčů online her

Brno, 15. června 2022 - Vědecké výzkumy hráčů se dosud často soustředily na negativní dopady hraní na zdraví a životy mladých lidí. Tým akademiků z Masarykovy univerzity zahajuje druhou vlnu dlouhodobého výzkumného projektu Czech Gamers, který k této problematice zaujímá jiný postoj. Zaměřuje se na to, proč lidé hrají online počítačové hry, co u hraní zažívají a co je na hraní tak lákavé. Nyní znovu hledají dobrovolníky, kteří jsou ochotni odpovědět na tyto zásadní otázky.

Získaná data pomohou vědcům lépe popsat, jaká pozitiva a negativa hraní online počítačových her přináší. Tým bude např. zkoumat, jaký mají hráči vztah ke svým herním postavám a co jim tento vztah přináší. Výsledky najdou praktické využití v boji proti stigmatizaci hraní her či při zkvalitňování diagnostiky a léčbě závislostí.

Výzkumníci z Masarykovy univerzity se pod vedením doc. Lukase Blinky věnují výzkumu volnočasového hraní počítačových her již dlouhodobě. Nyní cílí na dospělé hráče online a multiplayerových her. „Od roku 2021 sbíráme data pomocí dotazníků a hloubkových rozhovorů. Nyní probíhá druhá vlna sběru ze tří, poslední vlna se uskuteční za devět měsíců. Projekt bude končit v roce 2023,” uvedl vedoucí výzkumu doc. Mgr. Lukas Blinka, Ph.D. Hráči, kteří se chtějí výzkumu účastnit, tak mohou a učinit prostřednictvím následujícího odkazu na dotazník: https://bit.ly/czechgamers2n

Z předešlých výzkumů týmu vyplývá, že stejná doba strávená hraním her může v různých kontextech znamenat neškodnou vášeň i naznačovat závislost. Do hry přitom vstupuje řada faktorů, mezi jinými například míra pozornosti věnovaná ději na obrazovce nebo užívaní psychoaktivních látek. Tendence k závislosti je přitom mnohem méně častá, než by se mohlo z médií zdát.

Přesto, že se má v roce 2022 v diagnostických manuálech objevit nová oficiální diagnóza herní závislosti, odborná veřejnost se neshoduje na tom, do jaké míry je nadměrné hraní problematické. S obavou, že by se mohli dopustit patologizace běžné volnočasové aktivity, tak vědci sbírají komplexní informace o hráčích.

Zdroj: MUNI