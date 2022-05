Koloběžky Bolt se vrací do brněnských ulic s novými bezpečnostními funkcemi

Brno, 27. května 2022 - Elektrokoloběžky v charakteristické zelené barvě zahajují svoji druhou sezónu v Brně. Letos bude v ulicích města k dispozici 600 strojů rozesetých po stovkách stáních vybraných pro tento účel brněnským magistrátem. Mimo tato parkovací místa koloběžky nebude možné odložit, protože aplikace nedovolí jízdu ukončit. Součástí aplikace Bolt je také poučení o bezpečném pohybu v městském provozu, například doporučení nosit helmu nebo povinnost jezdit po cyklopruzích či krajnici, stejně jako je tomu u kol.

V průběhu léta navíc budou stroje Bolt vybaveny řadou bezpečnostních funkcí. Budou schopny rozpoznat jízdu ve dvou lidech, která výrazně snižuje stabilitu stroje a ohrožuje tak jak uživatele tak i ostatní účastníky provozu. Další novinkou bude test reakčních schopností, jehož účelem je vyhodnotit, zda je jezdec střízlivý. Jen pokud v aplikaci dokáže poklepat na ikony zpodobňující zakázané způsoby jízdy na koloběžce, bude uživatel moci vyrazit do ulic. Test bude povinný v pátek a v sobotu od půlnoci do brzkých ranních hodin, a to pouze ve vybraných lokalitách v centru města. Mezi další připravované inovace koloběžek Bolt patří i systém prevence smykového brzdění, který rozpozná zablokování zadního kola.

„V Boltu klademe maximální důraz na bezpečnost, proto s každou generací či modernizací naše koloběžky obdrží nové bezpečnostní prvky. A také se snažíme neustále zhušťovat síť parkovacích stání tak, aby naše stroje byly pro uživatele co nejsnáze dostupné vzhledem k tomu, že mimo tato vyhrazená místa zelené koloběžky ani nenajdete. Jsme proto rádi, že Brňanům pro tuto sezónu přinášíme jak modernější a bezpečnější model naší koloběžky, tak další zkvalitnění naší služby,” říká Pavol Dzurjanin, regionální manažer Bolt Rentals pro střední a východní Evropu.

Koloběžky Bolt je možné si vypůjčit přes aplikaci Bolt dostupnou na Google Play i App Store. K začátku léta budou koloběžky Bolt opět k dispozici ve dvanácti českých a moravských městech - kromě Brno nebo Prahy a Ostravy také například v Liberci, Českých Budějovicích nebo Boskovicích.