Kraj chystá ubytování pro uprchlíky, na BVV vznikne Asistenční centrum pomoci

Brno, 28. února 2022 - Jihomoravský kraj se během 28. února snažil mapovat volné kapacity ubytování pro přicházející migranty z Ukrajiny. Jak konstatoval hejtman Jan Grolich, v této chvíli má kraj v nejrůznějších hotelích a ubytovacích zařízeních zjištěno na 500 volných míst. „Ověřoval jsem to dnes v poledne, od té doby se to číslo rozhodně navýšilo. Předpokládám, že během dneška a zítřka budeme rozhodně na čísle, které bude v tisících,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

Jak dodal hejtman, úmyslně hovoří o hotelech a penzionech. „Chceme pro uprchlíky zajistit důstojné podmínky. Nebudeme tedy v této první vlně řešit lehátka v tělocvičnách. Oslovujeme proto zařízení se zajištěným stravováním a veškerým potřebným zázemím,“ říká hejtman.

V nejbližších dnech by také v každém kraji mělo vzniknout Asistenční centrum pomoci. „To bude zajišťovat první kontakt a umožnilo by uprchlíkům vyřídit úvodní formální náležitosti na jednom místě. Pracovat by zde měli příslušníci cizinecké policie a zaměstnanci odboru azylové a migrační politiky. Jde o to, aby tam přicházející lidé absolvovali první registraci, která musí být provedena do 3 dnů po příchodu, a vyřídili si co nejjednodušeji vízum,“ vysvětluje hejtman Grolich. Následně dodává, že centrum by mělo vzniknout v řádu dnů a sídlit bude na brněnském výstavišti s největší pravděpodobností v pavilonu B. V současnosti se kontaktní centrum odboru azylové a migrační politiky pro jižní Moravu nachází v Brně-Slatině na Tuřance 1554.

Co se týká humanitární a materiální pomoci, kraj se snaží pro svou partnerskou Lvovskou oblast pomoci se zajištěním specifických potřeb, které ukrajinský region vytipoval. „V drtivé většině se jedná o věci, které se nedají jen tak jednoduše koupit. Jde o specifické předměty: zdravotnické pomůcky, nemocniční lůžka nebo například dieselové agregáty. Snažíme se je zajistit přes námi zřizované nemocnice a zdravotnická zařízení. Pak je dopravíme do našeho partnerského regionu. Nechystáme žádné velké sklady, podle našeho má smysl plnit tyto konkrétní potřeby, které nám avizují,“ dodává hejtman Grolich.

Zdroj: JMK