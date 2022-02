Dotace od města umožní bezplatné školní návštěvy v atomovém krytu

Brno, 28. února 2022 - Projekt zpřístupnění atomového krytu 10-Z na Husově v letošním roce by mohl získat finanční podporu od města Brna. Brněnští radní doporučili zastupitelům schválit udělení dotace ve výši 500 tisíc korun. Díky tomu bude možné zachovat bezplatné vstupy pro žáky brněnských škol nebo zahraniční novináře či konání nejrůznějších akcí. Město fungování krytu pod Špilberkem podporuje už několik let.

„Vnímáme vzrůstající zájem zahraničních novinářů a televizních štábů o pořizování reportáží právě v prostoru atomového krytu pod Špilberkem. Jeho provozování a zpřístupnění veřejnosti proto považujeme za důležitou součást cestovního ruchu v Brně a také zdejšího kreativního průmyslu. Projekt má také výchovně-vzdělávací rozměr, žákům a studentům brněnských základních a středních škol totiž umožňuje bezplatnou návštěvu krytu a Muzea studené války. Žadatel o dotaci navíc zaměstnává čtyřicítku osob s handicapem. To všechno nás vede k zájmu podpořit zpřístupnění krytu v letošním roce dotací ve výši 500 tisíc korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Smlouva o poskytnutí městské dotace umožňuje zmíněné bezplatné vstupy pro brněnské základní a střední školy a novináře v rámci press tripů nebo bezplatné konání akcí a zapojení do programu Brno Fair City. Kryt 10-Z Brno podpořilo už v letech 2017–2021. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt musí ještě schválit zastupitelé.

Atomový kryt 10-Z vznikl už v době druhé světové války. Odolal by útokům zbraněmi hromadného ničení a mohl by pojmout až 500 lidí na tři dny. Do roku 1993 patřil pod správu armády. Nyní se o něj stará obecně prospěšná společnost, která se ho snaží zpřístupnit veřejnosti.

