V Žebětíně rozšíří školu, vylepší zahradu školky a přistaví nová parkovací místa

Brno, 11. ledna 2022 – Základní škola Otevřená se v loňském roce rozšířila o druhý stupeň. Bylo počítáno se dvěma třídami na ročník. Teď čeká základní školu další rozšiřování, cílem vedení městské části je vybudovat plnohodnotnou školu s 27 kmenovými třídami. V letošním roce se úprav dočká i zahrada mateřské školy. Rozšiřování Žebětína se neprojevuje pouze ve školství, ale i v dopravě. Vedení městské části proto plánuje v letošním roce vybudovat nová parkovací místa.

„Již čtvrtým rokem nastupuje do prvních tříd skoro 90 prvňáčků, a tak je potřeba přistavět ještě jeden pavilon se sedmi třídami, abychom měli plnohodnotnou školu s 27 kmenovými třídami a mohli tak zabezpečit výuku všech dětí v Žebětíně. Součástí výstavby budou i nová sociální zařízení a šatny. Městská část požádala v loňském roce o dotaci na projektovou dokumentaci z odboru školství. Hned v listopadu bylo vypsáno výběrové řízení, již je podepsána smlouva a začíná se projektovat dokumentace pro územní rozhodnutí. Do listopadu tohoto roku bychom měli mít stavební povolení i dokumentaci pro provádění stavby. V příštím roce by se mělo začít stavět,“ uvedl starosta Žebětína Vít Beran.

Nového prostředí se také dočká zahrada žebětínské mateřské školy v ulici Drdy.

„V mateřské škole se na zahradě zbourá starý domek ze 70 let, který sloužil na venkovní hračky, vznikne zde nový i s výukovým altánem, pro pobyt dětí venku i za deště. Dojde i k úpravě příjezdové komunikace ke školní kuchyní a opraví se příjezdová brána pro dodavatele a vnitřní oplocení. Použijeme finanční prostředky v hodnotě 1.4 milionu korun, které nám zbyly z výstavby mateřské školy na Kamechách. Město nám ušetřené finanční prostředky převedlo do rozpočtu městské části,“ doplnil Beran.

A rozvoj Žebětína si také vyžaduje nová parkovací místa. Ta vzniknou v lokalitě Za Kněžským hájkem.

„V lokalitě Za Kněžským hájkem vznikne 11 parkovacích míst. Této lokalitě chybí parkovací místa. Městská část hledala vhodné pozemky a se souhlasem původního investora firmy Komekon, vypracovala projektovou dokumentaci a požádala o investiční dotaci město Brno. Bylo nám schváleno 900 tisíc korun. Máme již stavební povolení. Stavbu bychom chtěli provést na konci jarních měsíců letošního roku. Zlepší se parkování pro rezidenty, ale i pro návštěvníky hřbitova, který je hned vedle parku a sídliště,“ upřesnil Beran.