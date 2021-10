Masarykova univerzita hledá dobrovolníky pro výzkum chování hráčů online her

Brno, 25. října 2021 - Vědecké výzkumy hráčů se doposud často soustředily na negativní dopady hraní na zdraví a životy mladých lidí. Tým akademiků z Masarykovy univerzity zahájil dlouhodobý výzkumný projekt Czech Gamers, který k této problematice zaujímá jiný postoj. Zaměřuje se na to, proč lidé hrají online počítačové hry, co u hraní zažívají a co je na hraní tak lákavé. Nyní hledají dobrovolníky, kteří jsou v dotazníku ochotni odpovědět na tyto otázky.

Výzkumníci z Masarykovy univerzity se pod vedením Lukase Blinky věnují výzkumu volnočasového hraní počítačových her již dlouhodobě. Nyní cílí na dospělé hráče online a multiplayerových her.

„Získaná data pomohou lépe popsat, jaká pozitiva a negativa hraní online počítačových her přináší. Výsledky najdou praktické využití při diagnostice a léčbě závislostí nebo v boji proti stigmatizaci hraní her,“ podotýká vedoucí výzkumného projektu Lukas Blinka.

V průběhu následujících tří let (období 2021-2023) budou vědci z MU pomocí dotazníků a hloubkových rozhovorů sbírat data. Sběr proběhne celkem třikrát, a to vždy po devíti měsících. Dobrovolníci, kteří se chtějí výzkumu účastnit, tak mohou učinit prostřednictvím následujícího odkazu na dotazník https://bit.ly/czechgamers.

Z předešlých výzkumů autorů projektu vyplývá, že stejná doba strávená hraním her může v různých kontextech znamenat neškodnou vášeň i naznačovat závislost. Do hry přitom vstupuje řada faktorů, mezi jinými například míra pozornosti věnovaná ději na obrazovce nebo užívaní psychoaktivních látek. Tendence k závislosti je přitom mnohem méně častá, než by se mohlo z médií zdát.

V roce 2022 se v diagnostických manuálech objeví nová oficiální diagnóza herní závislosti, odborná veřejnost se ale stále neshodne na tom, do jaké míry je nadměrné hraní problematické. „S obavou, že by se mohli dopustit patologizace normální volnočasové aktivity, tak vědci volají po dalších informacích, které jim náš výzkum může přinést,“ dodává Blinka.

