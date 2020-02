Brno hledá dobrovolníky pro dárcovství krve a kostní dřeně

Brno, 17. února 2020 – Darujme krev pro Brno. Kampaň s tímto názvem se od dubna zaměří na podporu dobrovolného bezplatného dárcovství krve a krevních složek a náboru dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně. Do projektu se zapojí Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny, spolupracovat na něm bude rovněž město Brno. Tvářemi kampaně jsou známí brněnští sportovci: bývalá tenisová reprezentantka Lucie Šafářová a lezec Adam Ondra.

Na potřebu dárcovství krve v českém zdravotnictví upozorňuje kampaň Darujme krev pro Brno, která začne v dubnu 2020 a potrvá do března 2021. Nabídne dny otevřených dveří v odběrových centrech, slavnostní setkání a předání benefitů oceněným bezpříspěvkovým dárcům krve, motivační program pro prvodárce, studenty vysokých škol a zaměstnance, Běh až na krev v Lužánkách apod.

„Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat okamžitou a nezištnou pomoc od jiného člověka. Komplikovaný porod, autonehoda, operace; kromě lékařů je v těchto chvílích nezbytný ještě někdo – dárce krve, kterou pacient musí dostat, aby přežil. Vzhledem k vysoké koncentraci lidí a nemocnic v Brně je logické, že naše město dárcovství krve podporuje. Kampaň má za cíl získat další prvodárce a aktivizovat ty, kteří už s darováním krve mají zkušenost,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tvářemi kampaně Darujme krev pro Brno jsou bývalá tenisová reprezentantka Lucie Šafářová a jeden z nejlepších lezců na světě Adam Ondra. Jejich úkolem je projekt výrazně zviditelnit a propagovat.

„Adama Ondru jsem oslovil při vyhlašování nejlepšího sportovce Brna za rok 2019. Nerozmýšlel se. To mě potěšilo a upřímně doufám, že se nebudou rozmýšlet ani další Brňané i mimobrněnští obyvatelé, kteří splňují podmínky pro dárcovství krve. Chceme kampaní upozornit na to, že v Česku dárců krve každoročně ubývá. Odcházejí ti starší a noví nepřibývají. Od roku 2010 ubylo přes 50 tisíc dárců a aktuálně jich máme kolem 250 tisíc. Podle odborníků by však v každé zemi mělo být kolem 4 % dárců, což u nás znamená zhruba 400 tisíc lidí. Jen ve dvou brněnských nemocnicích, které se zapojily do kampaně, je potřeba přes 50 tisíc transfuzních přípravků ročně a uskuteční se něco přes 40 tisíc odběrů,“ prozradil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Co lezce motivovalo nabídku přijmout a stát se tváří kampaně? „Je lehké být jakožto soustředěný a ambiciózní sportovec příliš zahleděný do sebe a nevnímat svět okolo. Ale dělá to, čemu se já věnuju, svět nějak lepší? Možná v určitých ohledech, ale darování krve může učinit téměř každý z nás a někomu tím jasně a hmatatelně pomoci. Proto jsem neváhal a stal se hrdou tváří této kampaně. Doteď s darováním krve nemám zkušenost, takže určitě mám trochu i strach, ale i to je výzva jej překonat. Pokud mi to můj tréninkový plán jen trochu umožní, moc rád se osobně zúčastním akcí spojených s tímto projektem,“ přislíbil Adam Ondra, který se připravuje na premiéru svého sportu na olympiádě.

Pilíři kampaně jsou Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno a Odběrové centrum Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Spolupráce s městem Brnem na tomto projektu si velice vážíme. Podpora a propagace dárcovství krve je nezbytná pro zajištění péče o naše pacienty. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno je největším výrobcem transfuzních přípravků pro klinické použití v České republice, ročně vydáme kolem 40 tisíc transfuzních přípravků v rámci naší nemocnice i mimo ni. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno zastává také roli tzv. Krizového transfuzního centra pro jižní Moravu a Kraj Vysočina pro případ mimořádné události. Registr dárců krve se snažíme neustále rozšiřovat,“ řekla primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno Hana Lejdarová.

„Krev je jedna z mála tekutin, které stále nejdou vyrobit uměle, a ve zdravotnictví je nenahraditelná. Proto věřím a doufám, že se v Brně a okolí najde dost lidí, kteří zavítají darovat krev i k nám, do nově otevřeného odběrového centra ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. Mohou tím zachránit nejeden lidský život,“ doplnil ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno je jedním z největších zařízení svého druhu v České republice, má tři samostatné části – odběrový úsek, laboratoře a tkáňové zařízení. Nejvíce transfuzních přípravků ročně vydá pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku, dále Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Ortopedickou kliniku.

Odběrové centrum Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vzniklo na podzim loňského roku. Dárců postupně přibývá, ale počet je stále nedostačující. Kritická situace je ve skupinách A, 0 a B negativní. Vítáni jsou ale dárci všech krevních skupin. Nemocnice u sv. Anny ročně spotřebuje více než tři tisíce litrů, krev pro své pacienty tudíž musí nakupovat.

Darovat krev mohou lidé, kteří dosáhli plnoletosti, váží alespoň 50 kg a netrpí závažnou chronickou nemocí. Odběr plné krve zabere 5 až 10 minut a odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem získává plazma a krevní destičky.