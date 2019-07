Na dvanáct vysokoškoláků čeká za dobré diplomky 62 tisíc Kč

Brno, 19. června 2019 – Jedna navrhla, jak nahradit lidské srdce speciálními vířivými čerpadly. Druhá zase, jak pomocí experimentálních metod zvýšit počet rezervací letenek. Řeč je o bývalých studentkách Ludmile Čápové a Kristíně Lorkové, které se loni staly absolutními vítězkami soutěží pro vysokoškoláky o nejlepší technické a ekonomické diplomové práce.

A právě ocenit zajímavé nápady studentů je cílem soutěží Cena Edwards a Cena Atlas Copco Services, které i letos odmění 12 diplomových prací celkovou částkou 62 tisíc Kč. Přihlašování do letošního ročníku právě vrcholí, vysokoškoláci mohou své diplomové práce zaregistrovat ještě do konce července. Na nejlepší studenty přitom čeká odměna ve výši 20 000 korun.

Studenti mohou oslnit nejen zajímavým nápadem…

První ze soutěží – Cena Edwards – představuje příležitost pro absolventy technických univerzit. Šanci uspět v ní má každá diplomka, která přináší originální pohled na zpracovávané téma či navrhuje chytré řešení libovolného technické problému.

„Záleží nám na podpoře technického vzdělání – chceme proto ocenit studenty a studentky, kteří mají dobré nápady. Zároveň jim chceme dát zpětnou vazbu a motivaci do začátku jejich profesní kariéry,“ vysvětluje smysl soutěže Martin Tomčala, HR Business Partner ze společnosti Edwards. „Přihlášené práce budou posuzovat kolegové z našeho technického oddělení, kteří se denně zabývají výzkumem, vývojem či uváděním inovací do praxe. Ti rádi ocení zajímavé nápady,“ dodává Tomčala.

To, že práce hodnotí právě odborníci z komerční sféry, bere jako výhodu i vítězka loňského ročníku soutěže Ludmila Čápová. “Když jsem se loni přihlašovala, vůbec jsem nevěřila, že bych mohla vyhrát. Moje diplomová práce na vysoké škole podle mě příliš nevynikala,” uvedla Čápová, která porotu zaujala návrhem, jak nahradit lidské srdce speciálními vířivými čerpadly.

Úspěch v soutěži podle její zkušenosti může studentům zvednout sebevědomí i pomoci v budoucí kariéře. “Vítězství v soutěži je pro studenta výborná vizitka. Při pracovních pohovorech jsem díky výhře v Ceně Edwards, ale i díky dvouleté praxi ve strojírenství, působila uvolněně,” doplnila Čápová.

…ale i praktickou použitelností výsledků

Druhá ze soutěží – Cena Atlas Copco Services – je určena pro studenty ekonomických oborů. Loni v ní excelovala a porotu nejvíce zaujala studentka podnikatelské fakulty na brněnském VUT Kristína Lorková. Její práce se zabývala marketingovými experimenty, jak dosáhnout toho, aby si zákazníci rezervovali větší množství letenek.

“Zajímal mě pohled business odborníků a to, zda moji práci a nápady považují za životaschopné,” uvedla Lorková k motivaci, proč se do soutěže přihlásila. Zároveň soutěž doporučuje každému, kdo se věnoval zajímavému tématu. “Pokud diplomanti pracovali na něčem, co je baví, co pro ně má hlubší smysl a vložili do toho kousek sebe, nemají přihlášením co ztratit,” má jasno Lorková.

Jedno z kritérií, které bude porotu obzvláště zajímat, je použitelnost výsledků, ke kterým mladí ekonomové dospěli. „Diplomové práce prostudují pracovníci našeho ekonomického oddělení, kteří se denně pohybují ve světě čísel, financí či účetnictví. Důležitým aspektem pro hodnotitele bude, jak se dají výsledky diplomové práce prakticky použít,“ dodává Roman Pavloušek, Generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services (Compressor Technique).