Adventní zvon ze Zelňáku jde do charitativní dražby

Brno, 9. prosince 2018 – Městská část Brno-střed a Společnost pro Advent na Zelňáku spustily dražbu unikátního zvonu s podpisy prezidentů, jediného exempláře, odlitého k výročí 100 let republiky přesně 28. října 2018. Výtěžek dražby bude věnován na konto Hospice sv. Alžběty v Brně pro vybudování nových lůžek.

Zvon, který vstupuje do dražby a nový majitel jej získá ihned po skončení Adventu na Zelňáku, tedy 23. prosince, nese podpisy všech prezidentů za posledních 100 let a také první český znak lva z počátku 20 let. Je odlitý z cínového bronzu (tzv. zvonoviny) a svým nápisem PF 2118 symbolicky přináší štěstí do dalších 100 let. Jeho průměr a výška jsou 20 centimetrů a jde o jediný exemplář, tedy o jedinečný sběratelský kousek. Po dobu adventních trhů si na něj zvoní návštěvníci Adventu na Zelňáku pro štěstí, aktuálně je umístěný u Ježíškovy pošty pod vánočním stromem. Autorem zvonu je Jan Šeda.

Dražba probíhá až do 16. prosince do 12.30 hodin na serveru aukro.cz. Nejjednodušší cesta k naší dražbě je zadání těchto klíčových slov do vyhledávání: zvon s podpisy. Vyvolávací cena je symbolických 1918 korun. Kromě klasického příhozu ceny mohou zájemci využít nabídky koupě ihned za 50 000 korun.

„Jsem moc rád, že městská část Brno-střed hledá a také nalézá možnosti, jak podpořit dobrou věc, jakou hospicová péče bezesporu je. Věřím, že si zvon velmi brzy najde nového majitele, ať už sběratele nebo náhodného kupce, který chce udělat dobrý skutek. Rád mu zvon osobně předám a poděkuji“, říká starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Výtěžek bude věnován na konto Hospice sv. Alžběty, který sídlí na ulici Kamenná 36 v Brně. Hospic má aktuálně pouze 22 lůžek a chystá se jeho dostavba. Vybrané prostředky budou využity právě k tomuto účelu. Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je také poskytována blízkým příbuzným těchto nemocných. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka.

