Na přehradě představí speciální elektrosurfy

Brno, 8. června 2018 – Se surfy s vlastním pohonem nyní společnost JetSurf dobývá svět. Doposud je však vybavovala jen spalovacím motorem. Prototyp poháněný elektřinou je novinkou, kterou představí tento víkend na brněnské přehradě v rámci světové závodní série MotoSurf WorldCup.

Závodu v motosurfingu, který je původem ryze českou sportovní disciplínou, se letos účastní 72 závodníků z 25 různých zemí. Nový prototyp si návštěvníci budou moct prohlédnout ve speciálním závodě E.ON JetSurf Elecric Challenge Cup, ve kterém se utkají 3 nejlepší závodníci a závodnice. Sponzorem této kategorie je E.ON, jež dlouhodobě podporuje rozvoj emobility.

„Máme obrovskou radost, že dochází k dalšímu vývoji v oblasti elektromobility. O to víc nás těší, že můžeme podpořit sport, který si snad jako jediný vymysleli Češi,“ doplňuje Miloslav Fialka, ze společnosti E.ON.

Elektrosurf váží 28 kg a jeho výkon je 8 kW. V praxi to znamená, že dokáže vyvinout rychlost až 45 km/h. Jeho vývoj trval přibližně 2 roky. Tvůrci ze společnosti JetSurf u něj zužitkovali znalosti a zkušenosti, které nasbírali při vytváření různých typů motorových surfů. Než dostal svoji dnešní podobu, trvalo to 6 let. I vývoj motorových surfů nadále pokračuje.

„Hlavní problém pro nás představovalo moře. Když dáte jakoukoliv elektroniku do slané vody, tak ji zničíte. Technologicky bylo dost náročné, vymyslet to tak, aby prkno ve slané vodě dlouhodobě fungovalo. Většinu komponent, které muselo být z materiálů, jež odolají slunci i slané vodě, jsme si nakonec začali vyrábět sami,“ dodává Martin Šula z JetSurf.

Společnost JetSurf je zatím jediným výrobcem prken s pohonem, které mohou jezdit ve sladké i mořské vodě. Z výrobny, která je ve Střelicích u Brna putuje každý rok kolem 2000 surfů do celého světa. Jedno z nich vlastní například zpěvák Andrea Bocceli nebo jezdec formule 1 Lewis Hamilton. Firma byla hlavním iniciátorem závodní série Motosurf WorldCup, která se postupně odehrává na 5 různých místech světa. Letos proběhne již 4. ročník.