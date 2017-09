Skotské horalské hry na Kraví hoře pobaví dospělé i děti

Brno, 21. září 2017 - Skotské dudy, kilty, hod kládou či kamenem, whisky, hudba, tanec a mnoho dalšího čeká na všechny, kdo zavítají v sobotu 23. září od 10 do 19 hodin do parku za plaveckým bazénem v Brně na Kraví hoře.

Spolek Skotský Pes pořádá již 2. ročník MonteBúHighlandGames – skotských Horalských her, ve kterých účastníci poměří své síly v tradičních disciplínách, jako je vrh kamenem do dálky, hod balíkem sena do výšky, farmářský běh nebo hod kládou. Děti budou moci soutěžit také, jen s lehčím nebo jinýmnáčiním. Sportovní část akce pro rodiny s dětmi vychází z tradičních klání, která probíhají dodnes po celém Skotsku. Její průběh zajišťuje SK Kládaklan, který se výhradně na tento typ soutěží specializuje.

Kromě samotných soutěží čeká návštěvníky další doplňkový program ve skotském duchu.Fanoušci skotské hudby se mohou těšit na zvuk skotských dud a také na koncert skupiny VintageWine.Taneční skupina Žert potěší oči tanečními vstupy a skotské tance bude také vyučovat tak, že si je bude moci zatančit i publikum na tancovačce (té se ve Skotsku říká ceilidh).Dospělí mají možnost ochutnat skotské jednosladové whisky a dozvědět se něco nového o kiltech i Keltech. V živé keltské vesnici se bude péct chleba či střílet z luku. Děti se navíc mohou těšit na projížďky na koni i kouzelnické vystoupení.

