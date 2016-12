Rádi posíláte atypická a originální vánoční přání? Zkuste ta od Konta Bariéry

Brno, 16. prosince 2016 - Pokud nejste typ člověka, který chodí často na poštu, zkuste letos udělat výjimku. Ptejte se tam po letošní vánoční pohlednici od Konta Bariéry, neboť ona je zvláštní hned na tři způsoby. V první řadě jsou tyto pohlednice už léta miniaturami uměleckých děl. Motivy pro ně tvoří přední čeští výtvarníci. Proto jsou i vyhledávaným sběratelským artiklem. Ta letošní je zmenšeninou obrazu od známé výtvarnice Naděždy Kotrčové.

Druhou zvláštností je, že pohlednici je možné složit do malého trojrozměrného objektu, díky němuž motiv dostane i svou zvláštní prostorovou plasticitu. A pak už jej můžete postavit třeba na poličku a oživí a ozdobí váš interiér.

A do třetice - zakoupením těchto pohlednic přispějete Kontu Bariéry, pomůžete a podpoříte realizaci bezbariérových úprav škol a školek po celé ČR. Za celých 20 let, kdy pohlednice spolu s výtvarníky, dalšími partnery i sponzory tvoříme a staly se již předvánoční tradicí, celkový příjem z jejich prodeje přesáhl hranici 22 milionů korun. Bylo pomoženo více než dvěma stům mateřských, základních, speciálních, pomocných, zvláštních a středních škol i učilišť po celé ČR. A to vše díky Vašemu zájmu o tyto atypické a zvláštní pohlednice.

Pro zájemce z řad firem: pohlednice je možné objednat a zakoupit na www.antipol.cz a to včetně dotisku přání a firemního loga.

