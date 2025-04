Festival plný chutí! slaví třetí ročník

Brno, 28. dubna 2025 – Letošní série třech festivalů Jihomoravského kraje a Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava zve příznivce dobrého jídla a pití 1. května do Veselí nad Moravou, 9. srpna do Letovic a 6. září do Moravského Krumlova. Návštěvníkům nabídne možnost zapojit se v každém městě do dobročinné sbírky a seznámit se s novou národní značkou perlivých vín "bublinky".

Hlavní myšlenka akce – podpořit lokální producenty a jejich výrobky z regionálních potravin a přilákat návštěvníky na zajímavá místa jižní Moravy, zůstává stejná. Osvědčený koncept spojující dobré jídlo, kdy alespoň jeden pokrm musí prodejce připravit z regionálních potravin, a pestrý celodenní program pro dospělé i děti se i tento rok ponese ve sbírání razítek za nákupy. Na stánku Jihomoravského kraje si pak návštěvníci mohou tato razítka vyměnit za dárkové předměty s originálním festivalovým logem. Významnou novinkou se ale stane charitativní rozměr akce.

„Nejlepší věci jsou ty lokální. Na jižní Moravě vzniká neskutečné množství skvělých produktů, které stojí za to ochutnat a podpořit. Festival je zároveň jedinečná příležitost, jak spojit příjemné s užitečným – pobavit se a zároveň pomoci dobré věci. Proto chceme v každé lokalitě věnovat výtěžek z festivalových kelímků někomu, komu to opravdu pomůže. Ve Veselí to bude sedmiletému Toníčkovi, který jako jediný v naší republice trpí vzácným onemocněním Menkesovou chorobou,“ vysvětlil letošní první novinku jihomoravský hejtman Jan Grolich.



Jan Grolich

Více informací o konkrétní sbírce se návštěvníci vždy dozví na stánku Jihomoravského kraje. „Na Toníčkovu nemoc zatím neexistuje žádný lék. Nedostává se mu měď do krve a buněk, a tím je zasažený vývoj kostí, mozku, tepen, jater nebo vlasů. Má opožděný psychomotorický vývoj, ochablé svalstvo, velmi volné klouby nebo vadu řeči. Vyžaduje celodenní péči a do konce života bude potřebovat rehabilitace. Dělá velmi malé pokroky, v současné chvíli se umí s oporou postavit,“ popsala Toníčkova maminka Sabina Martináková. A dodala, že výtěžek z akce by chtěli věnovat na nákup elektrického vozíku nebo rehabilitace.

Bublinky

Další novinkou je představení nové národní značky perlivých vín "bublinky", které mohou festivaloví návštěvníci ochutnat. „Jedná se o lehká, svěží a ovocitá vína s nižším obsahem alkoholu. Mohou vznikat metodou sekundárního kvašení v tanku "charmat", nebo sycením. K tomu se využívá hlavně přírodní CO2 z kvašení hroznového moštu. Jde o technologii vyvinutou v ČR, plyn v sobě nese aromatiku dané odrůdy, perlení je jemnější a celý proces ekologičtější. Na výrobu se postupně chystají jednotlivá vinařství, zákazník je pozná podle loga "bublinky" a modrého uzávěru,“ vysvětlil ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar.

Festival plný chutí!

Festivaly tradičně nabídnou kromě ochutnávky regionálních potravin také kulinářské show a bohatý doprovodný program. O hudební zábavu se ve Veselí nad Moravou postará na hlavním pódiu Michal Prokop Trio, Prago Union a hlavní hvězda večera – Aneta Langerová. Na gastro pódiu své gastro show předvede Jakub Menšík, Marek Madzik nebo žáci střední gastronomické školy z Bzence. Nechybět bude cimbál a zábava pro děti pod taktovkou Vida! Science centra Brno nebo FabLabu.

„Loni jsme museli kvůli extrémně špatné předpovědi počasí a hrozícím povodním den před konáním akce festival u nás ve Veselí zrušit. Tentokrát to vypadá, že nám počasí bude přát a návštěvníci si celý den pořádně užijí. Současně s festivalem budeme také slavnostně zahajovat plavební sezónu ve veselském přístavu na Baťově kanálu, takže nabídka na Prvního máje bude opravdu pestrá,“ doplnil Petr Kolář, starosta Veselí nad Moravou.

Všechny tři festivaly probíhají ve významné spolupráci s kulturními centry pořadatelských měst. Podrobnosti o programu na www.festivalplnychuti.cz

foto: Krajský úřad Jihomoravského kraje