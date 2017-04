Axel a Ute Schweinhardt v Brně

Brno, 12. dubna 2017 – Nabývá až tak časté, aby do Brna zavítali zástupci zahraničního vinařství. O to milejší je návštěva majitelů věhlasného vinařství Schweinhardt z Německa, kteří dnes, ve středu 12. dubna, představí Brňanům svá vína. Akci zaštiťuje Degustační vinotéka Vindom, která jejich vína do České republiky dováží.

Již na dopoledne byla pro gastronovináře připravena speciální degustace vín z produkce vinařství. Čtrnáct vzorků převážně bílých vín představili společně Axel a Ute Schweinhardt a Dan a David Mádrovi z Vindomu. Jednalo se o vína převážně suchá až polosuchá, odkazující na nejrůznější polohy vinic. V nabídce byla rulanda bílá, šedá i modrá (ta jako rosé), směs Pinot Noir a Cabernet Sauvignon (výborné červené!), odrůda Kerner, prim ale hrál samozřejmě Riesling, tedy Ryzlink rýnský. Cesta ročníky 2015, 2014, 2013, 2012 a 2009 ukázala, jaký vliv má na výsledné víno terroir i doba zrání.

Tipy redakce Vivat Vinum

Weißer Burgunder Löhrer Berg 2015 – minerální středně dlouhé víno s vrstevnatou vůní, vhodné pro gastronomii, například k blížícím se svátkům chřestu Riesling Langenlonsheimer Kabinett, 2015 – jemný, dobře pitelný, kombinující nasládlost a kyselinku; ideální pro začínající milovníky německých ryzlinků Riesling Rothenberg 2012 – komplexní a typický riesling, kombinující plnost a jemnost, dlouhé a petrolejové, pro znalce vína edice Rothenberg Terrase – samostatný nejvyšší level, dlouhá a plná vína, ukázka světově proslulých ryzlinků

ÂÂ

Vinařství leží v obci Langenlonsheim v regionu Nahe, kde patři ke třem vůbec nejlepším v celé oblasti. Obhospodařují vinice o rozloze 30 hektarů, a to za přísných ekologických podmínek, bez chemických přípravků a pesticidů. Dokonce mohou nést odznačení jako veganská. Nečekejte však oxidativní či zakalená vína, ba naopak. Jejich produkce nabízí vždy perfektně technologicky zvládnutá vína, krásná, čistá a jiskrná.

„Vína jsou kvalitní a konkurenceschopná svou cenou“ říká Dan Mádr z pořádající vinotéky Vindom.

Velká část vinice má charakter teras s až 50 let starými keři. Vlastní dvě „grand cru“ polohy: Löhrer Berg, s čistým říčním štěrkem s jílovitými složkami, dávající vína s nádechem citrusů a Rothenberg, se sopečným podložím s červenou břidlicí, poskytující vína s tóny broskví a maracuji. Dominantní odrůdou je jednoznačně Riesling, ale i další bílá vína stojí za ochutnání. Stejně jako červená, sekty, vinná šťáva, vinné želé, olej z hroznových jadýrek, gin, brandy, ovocné pálenky…

Řízená degustace začíná dnes v 19 hodin, rezervace je nutná.

foto: Attila Racek (www.attilaracek.cz)

