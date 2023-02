Příběh fotbalisty Milana Pacandy se dočkal knižního zpracování

Brno, 17. února 2023 – Rozhovorová kniha s názvem Milan Pacanda Jackyll & Hyde vycházející na konci února nabízí smutný příběh talentovaného útočníka s nenaplněnými ambicemi stát se hvězdou světového fotbalu. Zároveň poukazuje na nástrahy prostředí, které formuje profesionální sportovce v Česku. Její autorkou je bývalá reportérka České televize Monika Býmová (dříve Čuhelová), která již v minulosti připravila biografii dalšího slavného brněnského odchovance Petra Švancary.

Myšlenka k sepsání biografie se zrodila v roce 2019 po rozhovoru Milana Pacandy a Moniky Býmové pro pořad Studio Flinta. Pacanda v něm promluvil o svém boji s gamblerstvím, kterému propadl už během hráčské kariéry.

Chtěl jsem, aby lidé ještě víc pochopili můj příběh, a aby třeba někomu pomohl. Monika už v minulosti napsala úspěšnou knížku Petra Švancary, tak jsem ji oslovil. Byli jsme domluvení, že mi dopředu nebude říkat, o čem naše rozhovory budou,” vzpomíná Milan Pacanda, mistr české ligy sezony 2004/2005. Ve společných rozhovorech přišla řeč na faul Jana Zakopala na Žižkově, který brněnskému odchovanci v roce 1999 zhatil jednání o přestupu do italské Boloni, ale i na jeho démony. Krom gamblerství také na boj s alkoholem a depresemi.

Schůzky probíhaly po dobu tří let v kavárnách, hospodách, v domácím prostředí, během covidu i venku na lavičce. “Milan ode mě na začátku dostal slovo, že může spolupráci kdykoli ukončit. Naopak se z nás ale za tu dobu stali kamarádi a díky tomu vzniklo něco, k čemu se ještě nikdo neodhodlal. Spíš než klasický fotbalový životopis je to knižní reality show sportovce po kariéře,” popisuje Monika Býmová, která doufá, že autentická zpověď pomůže otevřít diskuzi na téma vzdělávání sportovců v Česku.

“Kniha jasně ukazuje, co způsobuje nulová osvěta v tématech finanční gramotnosti nebo duševního zdraví. Měli bychom se zajímat o to, kam jsme se od devadesátých let, kdy začal Milanův příběh, posunuli. Vychováváme krom úspěšných sportovců zároveň lidi, kteří v životě obstojí?” Ptá se Býmová.

Kniha vychází 28. února, v den 45. narozenin bývalého útočníka, který po kariéře vystřídal řadu povolání, aktuálně pracuje jako kuchař. Koupit ji bude možné na webových stránkách milanuvpribeh.cz. Zbrojovka Brno svému odchovanci věnuje domácí zápas se Zlínem v sobotu 4. března, před kterým se uskuteční jeho autogramiáda.