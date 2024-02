Na Voříškové vyroste fotbalový stadion a volnočasový areál

Brno, 19. února 2024 - Kohoutovice jsou velmi blízko výstavbě nového fotbalového hřiště a volnočasového areálu na ulici Voříškova. Začátkem února získal areál stavební povolení. Dle projektu dojde k proměně necelého hektaru území v blízkosti současného TATRANU Kohoutovice. Vznikne zde nové fotbalové hřiště o rozměru 52x96 m se zázemím, které kohoutovičtí fotbalisté potřebují a roky na něj čekají. Mimo hřiště počítá projekt s vybudováním dětského hřiště, workoutu, parkouru a místa pro jógu a fitness.

Desítky let nevyužívaný prostor 50 m vzdálený od lesa, obklopený dalšími sportovišti, tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm. Na první pohled se jedná o louku, je to ale zavážka, která tvoří tuto plochu. Kohoutovice od 90. let usilují o zušlechtění tohoto území, tak aby dostalo nejen péči, ale i vhodnou funkci pro občany.

„Kohoutovickým fotbalem žiji desítky let. Byl jsem u toho, když se objevily první plány a potřeby na zbudování dalšího hřiště. Tohle místo je dle mého ideální. Postupně se projekt rozrostl o další prvky, které celý areál perfektně doplní. Těším se z toho, že jsme získáním stavebního povolení udělali velký krok k realizaci. Dále pokračujeme přípravou žádosti o finanční dotaci, která stavbu umožní,” sdělil Jiří Zorník, radní za Společně – ODS a TOP 09, který je tímto projektem pověřen.

„Tato akce si vyžádá investici blížící se k 82 mil. Kč. Současná naplánovaná opěrná zeď okolo fotbalového hřiště tvoří významnou část rozpočtu celé akce v řádech desítek milionů. Aktuálně pracujeme na stavebních a statických posudcích, které mohou ovlivnit rozsah těchto opěrných zdí a zásadně tak snížit cenu celé realizace. Přirozeně takový velký projekt nepokryjí jen prostředky z městské části, i když část prostředků našetřených na tuto akci máme. Národní sportovní agentura brzy vydá výzvy na poskytování dotací, do kterých bychom se rádi zapojili. Taktéž budeme žádat o dotaci od magistrátu města Brna,” upřesnil Michal Velička, místostarosta za Společně – ODS a TOP 09, který má sport ve své gesci.

Občané ocení, že území na okraji sídliště získá nejen novou funkci jako sportovní areál, ale i veřejné osvětlení a novou přístupovou komunikaci. Ta nahradí stávající cestu k tenisovému areálu. Ocení i veřejné toalety, plánované z kontejnerové sestavy, které jsou žádané především u dětských hřišť. A v neposlední řadě se místní fotbalový klub TATRAN Kohoutovice, který byl založen již v roce 1945 a vychovává mladé nadějné fotbalisty, už dlouho těší na nové fotbalové hřiště.

Starosta MČ Brno-Kohoutovice Jakub Hruška (KDU-ČSL) uvedl: „Občané se na nás obrací s žádostí o nová hřiště a sportoviště, zde je vše plánováno jak pro děti, tak i pro dospělé. Je to velký úspěch pro celou koalici na kohoutovické radnici. A zásluha především Jiřího Zorníka a Michala Veličky a jeho týmu, kteří se tomu projektu dlouhodobě věnují.”

Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice