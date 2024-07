Fanouškovský fotbalový turnaj Eurofanz míří už potřetí do Brna

Brno, 4. července 2024 – Potřetí v řadě se v Brně uskuteční fotbalové klání fanoušků Eurofanz. Na turnaji, který se odehraje 5. a 6. července v areálu Boby Centra, se kromě deseti evropských celků představí i tým Brazílie či Mexika. Veškerý výtěžek z akce bude i letos věnován na podporu ukrajinských rodin zasažených válkou.

Začátek července bude v Brně opět patřit populárnímu fanouškovskému fotbalovému turnaji Eurofanz. Kromě domácích týmů reprezentovaných výběry Boby Brno a Slovácka se v moravské metropoli představí i celky z Ukrajiny, Nizozemska, Slovinska, Rumunska, Běloruska, Mexika či Brazílie. Fotbalová klání bude 5. a 6. července hostit areál Boby Centra a odehrají se stejně jako loni na hřišti s umělým povrchem.

Samotný turnaj založili v roce 2007 nadšenci v ukrajinském Lvově, kde se až do začátku války pravidelně konal. „Turnaj je neoficiálním mistrovstvím světa fotbalových fanklubů. Kvůli situaci na Ukrajině jej již letos potřetí pořádá Brno. Všichni si samozřejmě přejeme, aby se mohl co nejdříve do své domovské země opět vrátit,“ uvádí Marek Fišer, organizátor turnaje. Veškerý výtěžek z akce poputuje i letos na podporu ukrajinských rodin, jejichž členové zahynuli na válečné frontě.

Akci organizuje družstvo fanoušků Věříme Zbrojovce ve spolupráci se Starez Sport a koná se pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové. Semifinálové zápasy a finále bude možné živě sledovat na facebookové stránce Eurofanz.

Rozpis turnaje:

Skupinová fáze, pátek 5. července (9:00–21:00)

Skupina A: Rumunsko, Ukrajina, Boby Brno (CZ)

Skupina B: Slovinsko, Borzhava (UA), Heerenveen (NL)

Skupina C: Mexiko, Nizozemsko, Bělorusko

Skupina D: Brazílie, Azov (UA), Slovácko (CZ)

Vyřazovací fáze, sobota 6. července (9:00–18:00)

9:00 – začátek čtvrtfinále

15:00 – začátek semifinále

18:00 – začátek finále

Foto: Ingimage