Basketbalistky Žabin s fanoušky sbírají baterky na pomoc charitě

Brno, 26. září 2019 – Ženský basketbalový klub BK Žabiny Brno se aktivně připojil k projektu Baterkománie v Jihomoravském kraji. Od této soboty až do konce října bude pro fanoušky u vstupu a na několika dalších místech v hale Rosnička umístěna sběrná nádoba na použité baterie.

Vybrané baterie pak půjdou na „baterkové konto“, do kterého směřují i další baterie ze zapojených městských úřadů a úřadů městských částí. Organizátoři projektu, kterými jsou Jihomoravský kraj a společnost ECOBAT, poskytnou za každý vybraný kilogram 10 korun na charitativní nebo obecně prospěšné projekty v kraji. Cílem Baterkománie je zvýšit množství baterií, které se předají k recyklaci, netradiční formou oslovit veřejnost a přispět na dobrou věc.

Sběrné nádoby na baterie se ve sportovní hale Rosnička objeví poprvé v sobotu 28. září při zápase BK Žabiny Brno vs. Sokol Nilfisk Hradec Králové, kdy startuje Ženská basketbalová liga. Fanoušci, hráčky, i další zájemci zde mohou baterie odevzdávat až do konce října. Pak dojde k předání baterií, vyhodnocení projektu a finančních prostředky budou rozděleny mezi vybrané subjekty.

„Připojit se k projektu Baterkománie nám přijde zcela přirozené. Líbí se nám propojení ochrany životního prostředí a pomoci potřebným,“ říká generální manažer klubu BK Žabiny Radek Šír a dodává: „Hráčky i členové realizačního týmu už baterie do sběrných nádob poctivě nosí. Moje výzva teď směřuje k našim fanouškům – pojďte do toho s námi, a až půjdete fandit, vezměte s sebou baterie. Je to na dobrou věc.“

Baterkománie je však především soutěž měst Jihomoravského kraje. Vyhraje to, kde se podaří do sběrných nádob na městském úřadě posbírat během soutěže, od května do října, největší množství baterií v přepočtu na zaměstnance úřadu. Před zahájením sběru navíc každý zapojený úřad nominoval jeden charitativní či obecně prospěšný projekt, který by chtěl z finančního příspěvku od organizátorů podpořit. Čím více se vytřídí baterií, tím více prospějeme životnímu prostředí a tím více také přispějeme na projekty. Po skončení soutěže a sečtení výsledků bude výsledný finanční příspěvek až do výše 100 000 Kč rozdělen mezi 3 projekty, které nominovaly 3 ve sběru nejúspěšnější úřady.