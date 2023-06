Do Brna se podeváté sjíždí cirkusoví artisté na festival Freš Manéž

Brno, 5. června 2023 - Čtyři dny společných tréninků, cirkusových, hudebních a divadelních workshopů, představení, her, artisti na zemi i ve vzduchu. To je devátý ročník festivalu mladého cirkusu Freš Manéž, který se koná od 8. do 11. června v lužáneckém pracovišti Legato v Kohoutovicích. Těšit se můžete na cirkusové umělce z Česka, Slovenska i Německa.

Druhý týden v červnu navštíví prostory Cirkusu LeGrando v brněnských Kohoutovicích kolem šedesáti artistů z Česka i zahraničí. Freš Manéž tak představuje akci s mezinárodním přesahem, která zprostředkovává setkání mladých cirkusových nadšenců, trenérů a pedagogů. Kromě programu pro mladé artisty, na který se projekt zaměřuje především, nabídne Freš Manéž také představení pro veřejnost.



„Celý festival zahájíme pouličním happeningem pod taktovkou našich mladých lektorů. Diváci se mohou těšit také na dvě profesionální performance, a to V Kruhu v podání Kláry Hajdinové z Prahy a inscenaci Vpřed od plzeňského souboru TUTOcirk. Prostor dostanou i experimentální představení účastníků festivalu či mladá krev pořadatelského Cirkusu LeGrando,“ láká producentka festivalu Aneta Tesařová.

Cílem festivalu je sdílení a předávání dovedností, zkušeností a zážitků, a to prostřednictvím společných aktivit. Letošní novinkou je užší programová spolupráce s mladými lektory.

„Chceme dát prostor budoucím lektorům a podpořit jejich nápady. Proto se budou podílet na programu. Pomůžou s propagací, nabídnou několik workshopů a povedou teensfórum,” dodává Tesařová.

Foto: archív SVČ Lužánky