Muzeum města Brna má za sebou rekordní sezónu

Brno, 12. ledna 2023 – Muzeum města Brna má za sebou jednu z nejlepších sezón za poslední desetiletí, a to co se týče počtu návštěvníků, tak i výše tržeb. Do vily Tugendhat a na hrad Špilberk se přišlo podívat 673 033 zájemců o výstavy, historii či kulturní akce. Tržby muzea se vyšplhaly na více jak 22 milionů korun. Překročila se tak pomyslná laťka 20 milionů korun, která až do letošního roku nebyla pokořena.

V polovině října hlásilo Muzeum města Brna návštěvnost areálu hradu Špilberku a vily Tugendhat neuvěřitelných 552 000 návštěvníků. Za následující dva měsíce k nim přibylo dalších 121 033 osob. 673 033 návštěvníků za jeden kalendářní rok – takové číslo tu v dějinách MuMB ještě nebylo. Vzhledem k nabitému celoročnímu programu na hradě i ve vile se není čemu divit.

Bránami hradu Špilberku prošlo 606 884 návštěvníků, kdy 126 333 z nich zavítalo do muzea nebo na prohlídkové okruhy. To je o bezmála 30 000 lidí více než ve srovnávacím roce 2019, kdy do provozu muzea ještě nezasahovala koronavirová krize. Značný podíl na tom mají právě prohlídkové okruhy, které jsou návštěvnicky velmi oblíbené. První příčku si samozřejmě drží okruh Kasematy – věznice s číslem 42 853, nicméně v patách mu je prohlídkový okruh Příběh hradu, který je v nabídce MuMB teprve od 1. dubna 2022 a už se těší číslu 13 578.

Neožil jen hrad Špilberk, ale také vila Tugendhat, do které během minulého roku zavítalo 66 149 návštěvníků. Rekordní návštěvnost v brněnské památce UNESCO (nárůst o 12%) je úzce spjatá s rozšířením nabídky o nový prohlídkový okruh Vila zvenku a zapojením do dalších projektů, jako je např. Brněnská muzejní noc, nebo nově vzniklý festival židovské kultury Štetl fest. Rozšířila se rovněž nabídka pro děti: kromě prohlídek a workshopů v rámci programu Vila žije urbanismem mohli děti před Vánoci vilu navštívit ve speciálních prohlídkách pod názvem Adventní soboty s Miesem.

„Velmi mě těší, jakým směrem se celá organizace ubírá. Přišel jsem s vizí moderního a otevřeného muzea pro širokou veřejnost, a jak se zdá, daří se nám toto poslání naplňovat. Již na konci roku dokončíme rekonstrukci Arnoldovy vily a chystáme opravu Měnínské brány. To jsou další objekty, které chceme pro Brno a turisty zpřístupnit a oživit vedle tepajícího hradu Špilberku a vily Tugendhat,“ podotýká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Muzeum města Brna si dává za cíl nepolevovat ani v roce 2023. Přípravy na další chytře propojené výstavní a galerijní projekty s návštěvnickým a turistickým provozem jsou v plném proudu. Na hradě Špilberku bude představena výstava, která návštěvníky seznámí s historií lesů, lesnictví, dřeva a s tím spojené fenomény v městě Brně. Dále se chystá zajímavá dvojvýstava nestora československé fotografie Miloše Budíka, která bude probíhat na hradě Špilberku i ve vile Tugendhat. Nebudou chybět ani kulturní akce, jak ty, na které jsou příznivci muzea již zvyklí, tak i nejrůznější novinky.

